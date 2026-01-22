Рус
США та Україна готують план: що запропонують РФ в Абу-Дабі щодо припинення вогню

Руслан Іваненко
22 січня 2026, 21:35
Зеленський підкреслює важливість діалогу та готовності сторін до поступок у тристоронніх переговорах.
Трамп, Путин, Зеленский
США та Україна пропонують Росії обмежене припинення вогню / колаж: Главред, фото: ОП, сайт Кремля

Коротко:

  • США та Україна пропонують Росії обмежене перемир’я
  • Перемир’я може стосуватися енергетичної інфраструктури
  • Зустріч потенційно відбудеться в Абу-Дабі у п’ятницю-суботу

На переговорах в Абу-Дабі (ОАЕ) США та Україна можуть запропонувати Росії обмежене припинення вогню. За цим планом Москва припинить удари по українській енергоінфраструктурі, а Київ — атаки на російські нафтопереробні заводи та танкери "тіньового флоту". Про це повідомляє Financial Times з посиланням на власні джерела, перпедає ТСН.

За даними видання, тристороння зустріч очікується у п’ятницю та суботу у столиці ОАЕ, проте Росія поки не підтвердила свою участь.

Позиція України та США

"Краще мати хоч якийсь діалог, ніж не мати жодного", — заявив президент України Володимир Зеленський після зустрічі з президентом США Дональдом Трампом, додавши, що переговори будуть на "технічному рівні".

Він підкреслив, що "для прогресу обидві сторони мають бути готовими до поступок. Росіяни повинні бути готові до компромісів, тому що, розумієте, до цього повинні бути готові всі — не лише Україна".

В Офісі президента уточнили, що тристороння зустріч остаточно не підтверджена, і українська та американська сторони очікують на відповідь Москви.

Роль США у переговорному процесі

Як повідомляється, у четвер спеціальний посланник США Стів Віткофф та зять Трампа Джаред Кушнер обговорять ідею обмеженого припинення вогню з президентом Росії Володимиром Путіним у Москві. Після цього вони одразу вирушать до Абу-Дабі для участі у "робочих групах".

Позиція Росії та умови Путіна

Джерела видання зазначають, що цього тижня Росія повідомила США про готовність Путіна проводити паралельні переговори з Україною за участю посередників, але офіційної згоди на тристоронні переговори Москва не дала.

Якщо Путін погодиться, це стане першим випадком спільної зустрічі США, України та Росії з часу повернення Трампа до влади.

На окремому заході в Давосі Віткофф заявив, що "було досягнуто значного прогресу і ми зараз на фінішній прямій". Він додав: "Я думаю, ми звели все до одного питання… а значить, його можна вирішити".

Разом із тим Путін вимагає обговорення масштабних питань, включно з радикальним переглядом європейської безпеки та внутрішньополітичними змінами в Україні, які б зміцнили її зв’язки з Росією.

20-пунктний мирний план США / Інфографіка: Главред

Енергетичний аспект

Джерела, знайомі з обговореннями, додають, що США та Україна розглядають можливість запропонувати Москві обмежене припинення вогню, але переговори щодо цього перебувають на початковій стадії.

Один із співрозмовників висловив сумнів, що Путін погодиться на пропозиції, адже удари по енергетичній інфраструктурі є важливим важелем для Кремля.

Водночас українські чиновники зазначають, що влада вагається щодо енергетичного припинення вогню, оскільки дрони успішно вражають російські нафтові та газові об’єкти, включно з танкерами "тіньового" флоту РФ у Чорному та Середземному морях.

Коли завершиться активна фаза війни – думка експерта

Керівник Центру громадської аналітики "Вежа" та голова благодійного фонду "Нова дорога" Валерій Клочок в інтерв’ю Главреду висловив думку щодо подальшого ходу переговорів у війні Росії проти України.

За його словами, президент США Дональд Трамп налаштований на максимально швидке завершення конфлікту.

"Швидше за все, Україні варто очікувати подальшої інтенсифікації переговорного процесу. Трамп від цього не відступить. На мою думку, він прагне завершити цю історію якомога швидше — потенційно до кінця січня, зокрема з огляду на бажання отримати номінацію на Нобелівську премію миру", — зазначив Клочок.

Експерт підкреслює, що активізація переговорів може відбутися вже в найближчі тижні, і закликає враховувати політичні мотиви ключових учасників, зокрема прагнення Трампа продемонструвати досягнення миру на міжнародній арені.

Переговори про завершення війни - останні новини

Як повідомляв Главред, президент США Дональд Трамп заявив в інтерв'ю Reuters, що нібито Україна, а не Росія, перешкоджає укладенню мирної угоди. Трамп також повідомив, що не виключає зустрічі з президентом Зеленським на економічному форумі в Давосі.

Крім того, Україна, США та Росія проведуть тристоронню зустріч в ОАЕ. Вона відбудеться вже 23-24 січня. Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час Всесвітнього економічного форуму.

Нагадаємо, що Путін заявив, що Росія нібито зацікавлена в якнайшвидшому досягненні миру в Україні і готова повернутися до обговорення своєї "системи безпеки" і відносин з Європою. Він стверджує, що Москва пропонувала "раціональні" рішення для врегулювання війни, але Київ і Захід до цього нібито не готові.

Про джерело: Financial Times

Financial Times - британська щоденна газета, що виходить у друкованому і цифровому вигляді та присвячена поточним подіям бізнесу та економіки. Редакція базується в Лондоні, Англія, і належить японській холдинговій компанії Nikkei, головні редакційні офіси якої розташовані в Британії, Сполучених Штатах і континентальній Європі. Газета приділяє значну увагу діловій журналістиці та економічному аналізу, а не загальним подіям, викликаючи як критику, так і анонси, пише Вікіпедія.

15:50

Собака збудив власницю шумом у ванні: жінка була шокована побаченим

15:30

"Близький по духу": Наргіз висловилася про Бандеру, обличчя якого витатуювала на нозі

