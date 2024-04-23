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Переворот у ЄС: Китай вплине на нову розстановку сил у Європі - прогноз

Олексій Тесля
23 квітня 2024, 05:40
Французько-китайська дружба здатна перевернути наявні розклади в ЄС, не виключає Андрій Золотарьов.
Макрон, Си Цзиньпин
/ Колаж УНІАН

Директор аналітичного центру "Третій сектор", політолог Андрій Золотарьов прокоментував майбутню зустріч президента Франції Еммануеля Макрона з головою КНР Сі Цзіньпіном.

"Якщо Сі вдасться знайти спільну мову з Макроном, і цей діалог вибудується краще, ніж із Шольцем, це загрожує глобальним переворотом у Європейському союзі", - підкреслив він в інтерв'ю Главреду.

Аналітик зазначив, що зміцнення франко-китайських відносин можуть зіграти ключову роль у новій розстановці сил у Європі.

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"Адже якщо 10-15 років тому говорили про домінування Німеччини в Європейському союзі, будучи найпотужнішою економікою, що ретранслювалося і на політичний вплив, то французько-китайська дружба здатна перевернути існуючі розклади в ЄС", - говорить він.

При цьому експерт звернув увагу на те, що справи в економіці Франції трохи кращі, ніж у Німеччині.

"Франція не відмовилася від ядерної енергетики, на відміну від Німеччини, яка поспішила це зробити, і принаймні удари енергетичної кризи по гаманцях французів не такі болючі, як для Німеччини", - додав Золотарьов.

Війна в Україні - позиція Китаю

Раніше повідомлялося, що з початку повномасштабного вторгнення Китай тісно співпрацює з Росією. Екс-радник держсекретаря США Метью Брайза повідомив, що президент Китаю Сі Цзіньпін має намір посилити співпрацю з російським президентом Путіним з метою зниження впливу і лідерства США. Ця співпраця спрямована на зміцнення позицій обох країн у світі та зниження впливу американського президента Байдена.

Також на Мюнхенській конференції з безпеки міністр закордонних справ Китаю Ван Ї заявив, що Китай не ініціював і не бере участі в "українській кризі", але планує сприяти політичному врегулюванню. Він підкреслив, що країна поважає суверенітет і територіальну цілісність країн.

Крім цього, Китай і Туреччина активно ведуть переговорні ініціативи для врегулювання війни в Україні. Росія використовує їх для інформаційних операцій, спрямованих на перешкоджання міжнародній підтримці України.

Хто такий Андрій Золотарьов

Андрі́й Володи́мирович Золотарьо́в (нар. 15 травня 1965, Дніпропетровськ) — український політолог, керівник центру "Третій сектор". Політконсультант Олександра Рябченка (1994), Володимира Литвина (1994), Юлії Тимошенко (1996-97), повідомляє Вікіпедія.

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Сі Цзіньпін Еммануель Макрон Андрій Золотарьов
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