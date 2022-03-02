ЗСУ громить загарбника за наведеннями українців: в СБУ розповіли, як передати інформацію про ворога

Служба безпеки України відкрила в чат-боті нову функцію в Telegram для боротьби на кіберфронті та просить українців повідомляти про вразливі точки в кіберзахисті російських об'єктів (баги, бекдори, входи, логіни і паролі).

"Це можуть бути уразливості в електронній пошті, вебсайтах, онлайн-банкінгу, системах управління, комп'ютерних мережах, центрах сертифікації, ключах, месенджерах, соцмережах. Українські кіберспеціалісти використовують цю інформацію, щоб боротися з окупантом!", – говорится у повідомленні пресслужби СБУ.

Також у відомстві зазначили, що отримали багато корисної інформації про пересування ворога та його ДРГ. Завдяки чому багато окупантів були знищені.

Чат-бот для передачі інформації – https://t.me/stop_russian_war_bot.

Вторгнення Росії в Україну

Президент РФ Володимир Путін 21 лютого підписав указ про визнання офіційною Москвою так званої "державності" терористичних утворень "ДНР" і " ЛНР" в окупованих районах Донецької та Луганської областей. Путін разом з ватажками "ЛДНР" Пушиліним і Пасічником також підписав угоди про дружбу.

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В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.

Рано вранці 24 лютого Путін заявив, що прийняв рішення про проведення "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

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