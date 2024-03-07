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Опозиція тисне на уряд Німеччини: вимагає негайно надати Україні Taurus

Руслана Заклінська
7 березня 2024, 21:43
Пропозицію передати Україні ракети "у максимально можливому обсязі і без зволікань" розглянуть під час засідання Бундестагу.
Опозиція тисне на уряд Німеччини: вимагає негайно надати Україні Taurus
ХДС/ХСС хоче допомогти Україні ракетами Taurus / Колаж: Главред: фото: Офіс президента, wikimedia.org

Опозиційна фракція ХДС/ХСС в Бундестазі планує внести на розгляд проект резолюції щодо передачі Україні далекобійних ракет Taurus. Про це заявив перший парламентський секретар фракції Торстен Фрай у коментарі Rheinische Post.

"Парламентська фракція ХДС/ХСС поставить питання про постачання Taurus на поіменне голосування в Бундестазі наступного сесійного тижня. Парламент має взяти на себе ініціативу", - зазначив Фрай.

За його словами, питання про постачання Taurus розглянуть на наступному сесійному тижні, в четвер, 14 березня. У проекті резолюції політики хочуть закликаєти уряд Німеччини підтримати запит України на отримання ракет "у максимально можливому обсязі і без зволікань".

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Варто зазначити, що шанси підтримки ініціативи невеликі, оскільки її внесла опозиційна фракція. Проте нещодавно Бундестаг прийняв резолюцію стосовно передачі Україні далекобійних ракет, але конкретний тип не назвав.

Опозиція тисне на уряд Німеччини: вимагає негайно надати Україні Taurus
Інфографіка: Главред

Ракети Taurus - що про них відомо

Taurus Kepd 350/150 - німецько-шведська авіаційна крилата ракета класу "повітря-поверхня" великої дальності. Вона призначена для високоточних ударів та ураження високозахищених і заглиблених цілей без заходу літака-носія в зону ППО противника.

Taurus позиціонується виробником як сімейство модульних ракет які можуть бути оснащені різними типами БЧ і стартувати з різних типів платформ: наземних, морських і авіаційних (без заходу носія в зону ураження ППО противника).

Ракета має вагу 1400 кг і довжину 5 метрів. Офіційна дальність польоту – 500 км.

Базова модель ракети Taurus оснащена тандемною бетонобійною бойовою частиною типу MEPHISTO (Multi-Effect Penetrator, High Sophisticated and Target Optimised). Лідируючий заряд бойової частини – кумулятивний, основний заряд – фугасний, він розташований у високоміцному корпусі, форма якого оптимізована для пробивання бетону та важких порід ґрунту. Вага фугасного заряду разом із корпусом становить 400 кг, тоді як загальна вага бойової частини – 480 кг.

Висота польоту ракети становить 30-70 метрів, максимальна швидкість - 0,60-0,95 Маха. Наведення ракети на ціль відбувається за кількома системами: IBN (навігація на основі зображень), INS (інерційна навігаційна система), TRN (навігація з прив'язкою до місцевості) та MIL-GPS (система глобального позиціонування).

З відкритих джерел відомо, що Німеччина замовила 600 таких ракет у період із 2005 по 2010 рік. Нинішня ринкова вартість однієї ракети становить близько 1,2 млн. доларів США.

Німеччина відмовляється надати Taurus Україні

Нагадаємо, Шольц висловився проти надання Україні ракет Taurus, стверджуючи, що це може втягнути Німеччину у війну. Він заявив, що контроль за цілями, як у випадку з Англією та Францією, не можливий з боку Німеччини.

Як повідомляв Главред, міністр закордонних справ Британії Девід Кемерон заявив, що ескалацією війни в Україні буде лише відправка солдат НАТО для протистояння Росії. Він наголосив, що надання іншої допомоги, включаючи зброю, не є ескалацією, коментуючи заяву Шольца.

Також канцлеру Німеччини Олафу Шольцу не сподобалося запитання про те, чому країна досі не постачає ракети Taurus Україні. Натомість він наголосив, що Німеччина витрачає найбільше в Європі на допомогу Україні.

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війна в Україні новини Німеччини Бундестаг ракета Ракети Taurus
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