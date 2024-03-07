Кемерон натякнув Шольцу, що передача Taurus не є ескалацією війни в Україні

Поки Захід "не знаходиться в ситуації, коли солдат НАТО вбиває російського солдата, це не ескалація", заявив очільник МЗС Великої Британії.

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Бербок уникає питання про ракети Taurus / Колаж: Главред, фото: wikipedia.org, УНІАН

Ескалацією війни в Україні може бути лише відправка солдат НАТО для протистояння Росії. Надання іншої допомоги, зокрема зброї, не є ескалацією. Про це заявив міністр закордонних справ Британії Девід Кемерон на спільній пресконференції з очільницею МЗС Німеччини Анналеною Бербок, пише Sky News.

Кемерон зазначив, що питання надання Україні зброї є "суверенним рішенням кожної країни". Водночас він підкреслив, що Великобританія передала ракети Storm Shadow, що дозволило Україні відкинути російські сили. Тоді як Німеччина досі вагається щодо передачі своїх ракет Taurus більшого радіусу дії.

"Ви отримуєте мир силою, ви отримуєте мир, демонструючи, що Путін не може перемогти, ви отримуєте мир, допомагаючи українцям, надаючи те, що їм потрібно на полі бою", - сказав Кемерон.

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За його словами, на кожному етапі союзників України попереджали, що надання певної зброї, зокрема протитанкової зброї, танків і далекобійної артилерії, розцінюватиметься Росією як ескалація. Проте цього не сталося.

"Якщо ви допомагаєте країні захищатися від незаконної та абсолютно невиправданої агресії, то ніщо не заважає вам допомогти Україні відвоювати свою територію", - заявив глава МЗС.

Кемерон наголосив, що поки Захід "не знаходиться в ситуації, коли солдат НАТО вбиває російського солдата, це не ескалація".

На запитання про те, чи тисне Велика Британія на Німеччину щодо постачання ракет Taurus в Україну, Кемерон сказав, що "не хоче грати на руку деяким російським наративам про розбіжності між союзниками". Також він додав, що існує "неймовірна єдність", але "звичайно, у нас будуть області, де ми зможемо обговорити, що ще ми можемо зробити".

Інфографіка: Главред

Реакція МЗС Німеччини

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок уникає питання щодо постачання ракет Taurus для України. Вона заявила, що є "теми, які не обговорюються публічно".

За словами Бербок, Україні потрібен різноманітний арсенал зброї і Німеччина продовжує співпрацювати зі своїми партнерами у цьому напрямку. Вона підкреслила, що конкретні типи зброї "найефективніші, якщо ми плануємо разом".

Ракети Taurus - що про них відомо Taurus Kepd 350/150 - німецько-шведська авіаційна крилата ракета класу "повітря-поверхня" великої дальності. Вона призначена для високоточних ударів та ураження високозахищених і заглиблених цілей без заходу літака-носія в зону ППО противника. Taurus позиціонується виробником як сімейство модульних ракет які можуть бути оснащені різними типами БЧ і стартувати з різних типів платформ: наземних, морських і авіаційних (без заходу носія в зону ураження ППО противника). Ракета має вагу 1400 кг і довжину 5 метрів. Офіційна дальність польоту – 500 км. Базова модель ракети Taurus оснащена тандемною бетонобійною бойовою частиною типу MEPHISTO (Multi-Effect Penetrator, High Sophisticated and Target Optimised). Лідируючий заряд бойової частини – кумулятивний, основний заряд – фугасний, він розташований у високоміцному корпусі, форма якого оптимізована для пробивання бетону та важких порід ґрунту. Вага фугасного заряду разом із корпусом становить 400 кг, тоді як загальна вага бойової частини – 480 кг. Висота польоту ракети становить 30-70 метрів, максимальна швидкість - 0,60-0,95 Маха. Наведення ракети на ціль відбувається за кількома системами: IBN (навігація на основі зображень), INS (інерційна навігаційна система), TRN (навігація з прив'язкою до місцевості) та MIL-GPS (система глобального позиціонування). З відкритих джерел відомо, що Німеччина замовила 600 таких ракет у період із 2005 по 2010 рік. Нинішня ринкова вартість однієї ракети становить близько 1,2 млн. доларів США.

Німеччина відмовляється надати Taurus Україні

Нагадаємо, Німеччина відмовляється передавати Україні ракети Taurus через можливість їхнього використання для атак по території Росії, заявив канцлер Олаф Шольц.

Як повідомляв Главред, канцлеру Німеччини Олафу Шольцу не сподобалося запитання про те, чому країна досі не постачає ракети Taurus Україні. Натомість він наголосив, що Німеччина витрачає найбільше в Європі на допомогу Україні.

Також Шольц висловився проти надання Україні ракет Taurus, стверджуючи, що це може втягнути Німеччину у війну. Він заявив, що контроль за цілями, як у випадку з Англією та Францією, не можливий з боку Німеччини.

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