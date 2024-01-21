Мир з Росією "в обмін" на Крим і Донбас: Зеленський назвав умову України

Завершити війну в Україні краще було б політичним шляхом, але Путін не хоче жодного миру з Києвом, а прагне до окупації країни, сказав Володимир Зеленський.

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Україна не підпише з Росією мир "в обмін" на Крим і Донбас - Зеленський / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube, Офіс президента

Україна не підписуватиме з агресором Росією мирну угоду в тому випадку, якщо вона передбачатиме "передачу" під контроль Москви окуповані території Криму і Донбасу. Глава Кремля Володимир Путін прагне не до миру, а окупації країни. Про це заявив президент Володимир Зеленський.

В інтерв'ю британському телеканалу Channel 4 News він розповів про те, що мир з Україною Путіну не потрібен. Глава РФ прагне окупувати всю країну.

"Він (Путін) не хоче жодного миру з Україною", - вважає Зеленський.

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За словами українського гаранта, він не може собі уявити підписання договору з Росією, згідно з яким захоплені Крим і Донбас нібито відійдуть Москві.

"Якщо ми хочемо зупинити його (Путіна – Ред.), якщо світ не хоче, щоб це повторилося, щоб не було цієї агресії за декілька років, то краще впоратися з нею тепер. Якщо ми дійсно хочемо миру в Європі – не лише в Україні – нам всім дійсно потрібно зрозуміти, що Україна дійсно незалежна", - зазначив Зеленський.

Також Володимир Зеленський підкреслив, що "політичний шлях повернення нашої незалежності" був би кращим варіантом, ніж військовий.

Завершення війни України та Росії

У Міноборони назвали головну умову підписання миру і завершення війни з РФ - заступник міністра Іван Гаврилюк сказав, що бойові дії повинні завершитися перемовинами і позбавленням Росії ядерної зброї. Потрібно створити механізм, який стане запобіжником від нового нападу ворога.

Перемовини із Росією можливі тільки у разі її глобальної поразки, вважає радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк. За його словами, РФ як держава повинна зазнати поразки по всіх фронтах.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розніс заклики до "перемовин" із Путіним на Заході. Він закликав почути звуки вибухів в Україні всім, хто говорить про "втому" і "діалог" з Москвою.

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