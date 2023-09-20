Моравецький погрожує Києву розширити заборону на імпорт продуктів з України

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив про готовність розширити заборону на ввезення продукції з України, якщо Київ "буде ескалювати конфлікт".
Моравецький в інтерв’ю Polsat News відреагував на нещодавню заяву торгового представника України Тараса Качки щодо можливого ембарго на цибулю, помідори, капусту та яблука з Польщі.
"Я попереджаю українську владу, тому що якщо вона таким чином буде ескалювати конфлікт, ми додамо більше продуктів до списку заборонених до імпорту в Польщу", - підкреслив Моравецький.відео дня
Він додав, що його країна "багато зробила для України" і тому очікує, що її інтереси "будуть зрозумілі".
"Ми свої інтереси будемо відстоювати з усією рішучістю. Це означає, що ми, звичайно, з повагою ставимося до всіх проблем на українській стороні, але для нас на першому місці стоять інтереси нашого фермера", - сказав Моравецький.
Конфлікт з Польщею через зерно
Нагадаємо, що в Польщі пригрозили "безтерміновим" ембарго на українське зерно. Уряд Польщі надсилає своїм фермерам сигнал про те, що ембарго й надалі діятиме попри рішення Єврокомісії.
Польський уряд проти українського зерна та не відкриє свій кордон. Польща може в односторонньому порядку ухвалить рішення про блокаду українського зерна із 15 вересня, якщо Єврокомісія не продовжить заборону.
Шмигаль пригрозив Польщі жорсткою відповіддю у разі блокування українського зерна. Київ буде змушений звернутися в арбітраж Світової організації торгівлі з приводу компенсації збитку за порушення норм Генеральної угоди з тарифів і торгівлі.
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