"Є три різних Путіна": екснелегал КДБ розповів про двійників диктатора

У 2023 році також було кілька підтверджень того, що "путіних" може бути кілька.

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Сергій Жирнов розповів, що може вказувати на наявність у Путіна двійників / Колаж: Главред, фото: скріншот

Чутки про те, що у російського диктатора Володимира Путіна є двійники, ходять давно. Колишній нелегал КДБ СРСР і СЗР Росії, політемігрант у Франції, письменник Сергій Жирнов в інтерв'ю Главреду назвав ознаки, які можуть говорити про наявність двійників у господаря Кремля.

За його словами, "путіни" не схожі один на одного не лише зовні, але і по психотипу, і по поведінці.

"Для мене переломний момент настав у липні 2022 року, коли ми бачили Путіна одного, який гуляє з Шойгу і з його донькою ввечері в Пітері 30 липня, і у нього там абсолютно не працює права рука. Вона абсолютно паралізована і він виглядає, як старий – у нього хода старого, він відганяє комарів лівою рукою від правого боку обличчя. А на наступний день з ним відбувається диво, як в казці про коника-горбунка, коли Іванко-дурник стрибнув в казан з киплячим молоком і вистрибнув звідти молодим, струнким і здоровим", - нагадав Жирнов.

За його словами, подібна історія трапилася з Путіним 31 липня - в день Військово-Морського флоту РФ.

"Тоді Путін скакав, як молодий козлик, з корабля на корабель і всім тиснув руки. Ось тоді я абсолютно чітко побачив, що це два різних суб'єкта", - сказав письменник.

У 2023 році також було кілька підтверджень того, що "путіних" може бути кілька. Наприклад, 21 лютого Путін виступав перед зборами і був один, а на наступний день при -18 градусах виступав перед трибунами стадіону "Лужники", де сиділи 75 тисяч осіб, і він там з усіма цілувався і обіймався.

"А ми знаємо, що у нього люди сидять по два тижні на карантині, що він відсаджує Макрона за 79 кілометрів і треба брати морський бінокль, щоб побачити, хто знаходиться по інший бік столу. Я перебільшую, звичайно, але це ми всі розуміємо. І коли Путін з Ново-Огарьово їде в Кремль, то Москву перекривають на дві години, у нього там кортеж весь броньований, а тут раптом якийсь чоловік, схожий на Путіна, без охорони вночі їздить за кермом автомашини по Маріуполю. І ми всі розуміємо, що, звичайно, це не відповідає психотипу Путіна", - пояснив Жирнов.

На думку ексофіцера КДБ, люди так не можуть змінюватися. Подібні зміни в поведінці характерні лише для для того, хто має психічні захворювання. Наприклад, біполярний розлад.

Жирнов вважає, що наявність двійників у Путіна є очевидним фактом, і за допомогою сучасної техніки це можна довести.

"Одна японська телекомпанія зробила те, чого, до речі, чомусь не зробили інші люди. Вони просто взяли фахівців, антропологів, які працюють з поліцією, наприклад, які проводять упізнання людей, злочинців або жертв злочинів і науково довели, що є три різних Путіна. Крім того, вони запросили аудіоспеціаліста, який також працює з поліцією по розпізнанню голосів. Він теж сказав, що є три різних Путіна, у яких різний тембр голосу і різні форми аудіоекспресії. Загалом, японці це довели з наукової точки зору", - резюмував письменник.

Дивіться повне інтерв'ю Сергія Жирнова Главреду:

Що відомо про двійників Путіна

Telegram-канал Генерал СВР писав про те, що здоров'я російського диктатора Володимира Путіна має тенденцію до погіршення, тому на публічних заходах в РФ все частіше будуть використовувати двійника.

Пластичний хірург, заслужений лікар України Дмитро Слоссер вважає, що Путін, ймовірно, має двійників, а справжньому господареві Кремля роблять пластичні операції, щоб він був схожий на них.

Тим часом російський терорист Ігор Гіркін (Стрєлков) також розповів про двійників Путіна. За його словами, дублерів кілька, і вони беруть участь у нагородженнях та інших публічних заходах. Якщо Путін з'являється один, як це було на Різдво, значить це справжній президент РФ.

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