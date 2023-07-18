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"Живуть у золотій клітці": експерт розкрив долю "використаних" двійників Путіна

Юлія Куришко
18 липня 2023, 16:27 оновлено 18 липня, 16:33
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Здебільшого двійники живуть в умовах постійного карантину, розповів Сергій Жирнов.
Сергей Жирнов, Владимир Путин
Жирнов розкрив, що відбувається із двійниками Путіна після "використання" / Колаж: Главред, скріншоти: відео

В інтерв'ю Главреду колишній нелегал КДБ СРСР і СЗР Росії, політемігрант у Франції, письменник Сергій Жирнов розповів, що відбувається з тими двійниками російського диктатора Володимира Путіна, хто виконав свою функцію.

"Хтось із них, подейкують, помер своєю смертю. Зрозуміло, що в Росії чоловіки живуть дуже недовго. Інших, безумовно, мають утримувати в особливих умовах. Тобто ми розуміємо, що у цих людей, швидше за все, немає сім'ї. А якщо і була, то, ймовірно, зробили так, щоб її не стало, щоб людина більше не була ні до кого прив'язана", - розповів Жирнов.

Він також додав, що здебільшого вони живуть в умовах постійного карантину.

"Тобто вони живуть у золотій клітці - в'язниця для них Кремль, Ново-Огарьово, тобто будь-які резиденції Путіна, де їх утримують. Можливо, просто є якесь крило, куди є доступ у дуже маленької кількості співробітників, щоб серед охорони і обслуги не поширювалася ця історія", - пояснив експерт.

Всередині цієї резиденції, стежать, щоб ось ці два Путіна не з'явились в один момент в одному місці, щоб навіть персонал не зрозумів, що є якісь двійники, розповів Сергій Жирнов.

"Я так думаю, що вони підтримують якусь ілюзію того, що Путін все-таки один. І таким чином, у них, як по Дюма, залізна маска. Хоча я не думаю, що їм там надягають якісь маски, але їх, можливо просто гримують, щоб вони не були схожі на Путіна тоді, коли вони приймають їжу. Тобто людині просто щоб перестати бути схожою на Путіна, треба одягти перуку, приклеїти вуса і бороду, поставити інші зуби, лінзи і все. Хіба що там працює який-небудь консультант. Але, звичайно ж, вони живуть у клітці, їх нікуди не випускають, тому що якщо, не дай бог, такий Путін вийде на свободу і знайде якусь свободу пересування, то він може наламати досить багато дров", - зазначив експерт.

Дивіться відео інтерв'ю Сергія Жирнова Главреду про двійників Путіна:

Хто такий Сергій Жирнов

Сергій Олегович Жирнов - полковник запасу другого розряду, колишній розвідник-нелегал. Журналіст, економіст-міжнародник, громадський діяч, правозахисник, міжнародний консультант, пише cyclowiki.org.

У 1999-2001 роках прославився своєю безпрецедентною історією зі спробою в судовому порядку отримати на руки диплом про закінчення КІ КДБ СРСР. Служба зовнішньої розвідки Російської Федерації з 1997 року відмовляється видати колишньому розвіднику-нелегалу Жирнову його власний диплом про закінчення давно розшифрованого шпигунського вишу під приводом небезпеки розголошення державної таємниці. Неординарна судово-шпигунська історія отримала широкий публічний резонанс в Росії та за кордоном.

Що відомо про двійників Путіна

Нагадаємо, що експерт розкрив роль двійників диктатора та натякнув, що Путіна може не бути в живих. Двійник Володимира Путіна під умовною кличкою "бункерний" сильно відрізняється за своїми параметрами від того, хто брав владу у Бориса Єльцина.

Дмитро Попов назвав відмінності двійників Путіна. Крім того, можна також відрізнити інші типи двійників Путіна - "Говорун", "Стадіонний" і "Мандрівник", які беруть участь в публічних заходах.

Профайлер розкрив, чого найбільше боїться Путін. Дмитро Попов наголосив, що вірусів і бактерій російьский диктатор боїться найбільше. Саме тому і проводяться ось ці карантинні заходи.

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Володимир Путін двійник Сергій Жирнов
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