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Смерть або усунення Путіна: ексспівробітник КДБ назвав роль двійників диктатора

Олексій Тесля
19 липня 2023, 10:43 оновлено 19 липня, 11:55
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Володимир Путін вже знаходиться в зоні ризику, вважає Сергій Жирнов.
Сергій Жирнов, Володимир Путін
Сергій Жирнов розповів про двійників Володимира Путіна / колаж фото скріншот з відео, з відкритих джерел

Механізм ліквідації двійників Володимира Путіна може запуститися в разі смерті або фізичного усунення російського диктатора, заявив колишній нелегал КДБ СРСР і СЗР Росії, політемігрант у Франції, письменник Сергій Жирнов.

"І це може зараз запуститися коли завгодно, тому що Путін вже 24 роки офіційно при владі. Тому що я не вважаю, до речі, 4 роки Медведєва, оскільки це теж термін Путіна. Тобто він вже пробув п'ять термінів. І тому це може виникнути коли завгодно, тому що від нього всі втомилися", - підкреслив він в інтерв'ю Главреду.

Екс-співробітник КДБ також підкреслив, що Путін вже старий в російському розумінні.

"Тому що у Франції людина, якій 70 років, як в мультфільмі про Простоквашино: "Я тільки жити починаю, на пенсію переходжу". Але в Росії, як ми знаємо, одна половина чоловіків взагалі не доживає до пенсійного віку, а ще чверть помирає протягом п'яти років відразу після досягнення пенсійного віку. І тому Путін, якому 70 років за офіційною біографією, а за неофіційною навіть 72 вже в зоні ризику. І тому це може статися в будь-який момент", - додав Жирнов.

Дивіться відео - інтерв'ю Сергія Жирнова Главреду:

Хто такий Сергій Жирнов

Сергій Олегович Жирнов - полковник запасу другого розряду, колишній розвідник-нелегал. Журналіст, економіст-міжнародник, громадський діяч, правозахисник, міжнародний консультант, пише cyclowiki.org.

У 1999-2001 роках прославився своєю безпрецедентною історією зі спробою в судовому порядку отримати на руки диплом про закінчення КІ КДБ СРСР. Служба зовнішньої розвідки Російської Федерації з 1997 року відмовляється видати колишньому розвіднику-нелегалу Жирнову його власний диплом про закінчення давно розшифрованого шпигунського вишу під приводом небезпеки розголошення державної таємниці. Неординарна судово-шпигунська історія отримала широкий публічний резонанс в Росії та за кордоном.

Нагадаємо, екс-співробітник КДБ назвав двійників Путіна і пояснив, як їх"обчислити". Сергій Жирнов нагадав, що раніше проводили дослідження фото Путіна і шляхом порівняння дійшли висновку, що двійників можна відрізнити за вушними раковинами та іншими ознаками.

Раніше експерт назвав відмінності двійників Путіна. Є відразу кілька типів двійників диктатора Володимира Путіна, які замість нього беруть участь в офіційних заходах, розповів психолог Дмитро Попов. Серед них виділяється так званий "бункерний" двійник Путіна, який найчастіше замінює президента РФ.

Нагадаємо, про використання Кремлем двійників Володимира Путіна розповів начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов.

Кремль використовує людей, яким для схожості з російським диктатором зробили пластичні операції, підкреслив він.

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Володимир Путін двійник Сергій Жирнов
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