"Є раби та царі": Огризко оцінив шанси на зміну влади в Росії

Російське суспільство - не європейське за своєю суттю, акцентував дипломат.

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Володимир Огризко спрогнозував, чи буде зміна влади в Росії / Колаж: Главред, фото: УНІАН, SОТА, сайт Кремля

Дипломат, колишній міністр закордонних справ, керівник Центру дослідження Росії Володимир Огризко оцінив шанс того, що в країні-агресорі РФ почнеться процес зміни чинної влади.

За його словами, передусім, варто враховувати той факт, що російське суспільство - не європейське за своєю суттю.

"Наприклад, зараз у Грузії ухвалюють абсолютно неадекватний закон про іноагентів, і ми бачимо, що вся Грузія виходить на протести і відбувається щось схоже на український Майдан. Чому? Тому що там є громадянське суспільство, яке бачить, що ухвалення закону означатиме утиск прав громадян", - сказав Огризко.

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Водночас коли подібний закон було ухвалено, ніхто навіть не "пискнув".

"Тому що там є рабське суспільство на відміну від демократичного, які існують у цивілізованому світі", - сказав він.

Огризко вважає, що не варто сподіватися на те, що в РФ може початися процес зміни кремлівського диктатора Путіна.

"Тому що нікому міняти. Є раби і царі. Тому очікувати, що всередині Росії щось почне змінюватися - це політична казка", - резюмував дипломат.

Хто такий Володимир Огризко Володимир Огризко – український дипломат, міністр закордонних справ України з грудня 2007 до березня 2009, надзвичайний і повноважний посол України (1996). У Міністерстві закордонних справ (спочатку УРСР, потім – незалежної України) – з 1978 року. Перша посада Огризка у зовнішньополітичному відомстві - аташе відділу печатки, яку він отримав відразу після закінчення Київського державного університету ім.Т.Шевченка . 1992 року Огризку присвоєно ранг надзвичайного та повноважного посла України. З 1992 по 1996 р. він служив радником, радником-посланником посольств України у ФРН та Австрії. Наступні три роки керував Управлінням зовнішньої політики, головним управлінням із питань зовнішньополітичної діяльності Адміністрації президента України. У 1999-2004 роках - надзвичайний та повноважний посол України в Республіці Австрія та постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні. Ще рік – посол з особливих доручень МЗС України. З лютого 2005-го – перший заступник міністра закордонних справ Бориса Тарасюка. 18 грудня 2007-го призначений на посаду міністра закордонних справ України у коаліційному уряді Юлії Тимошенко. 3 березня 2009 року звільнено Верховною Радою з ініціативи Кабміну. 17 березня 2009-го призначений президентом Ющенком на посаду першого заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони України Раїси Богатирьової. Залишив посаду разом із звільненням з посади Ющенка в лютому 2010 року. У вересні 2010 року Огризко вступив до партії Наша Україна. У липні 2012 року він склав повноваження члена президії та заступника голови політради партії та припинив своє членство у ній. З вересня 2014 року дипломат керує аналітико-інформаційним Центром досліджень Росії. Пише статті для таких ЗМІ, як "Новое время", "Українська правда". З 2022 року проректор з міжнародної діяльності в Київському університеті імені Бориса Грінченка.

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