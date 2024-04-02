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"Росії загрожує військовий заколот": генерал описав негативний сценарій для РФ

Альона Вороніна
2 квітня 2024, 04:35
Частина російських окупантів, особливо нижча ланка, не розуміють, що роблять на війні.
'Росії загрожує військовий заколот': генерал описав негативний сценарій для РФ
Генерал описав негативний сценарій для РФ/ колаж: Главред, фото: Главред, УНІАН

У країні-агресорці Росії може спалахнути військовий заколот. Він може виникнути тоді, коли російські окупанти усвідомлять, що російський диктатор Володимир Путін використовує їх втемну.

Таку думку висловив колишній заступник глави Служби безпеки України, генерал-майор запасу Віктор Ягун в інтерв'ю Главреду. Він зазначає, що частина окупаційної армії не розуміє, що робить на війні.

"У певний момент (російські – ред.) військові зрозуміють, що їх використовують втемну. Подібні події Путін намагався здійснити в Україні, проте у нас взагалі інша ситуація. Українські військові свідомі, вони розуміють, що захищають, і чому на фронті. А от серед росіян ситуація інша – певна категорія їхніх військових, особливо нижча ланка, не розуміє, що робить на війні", – зазначив Ягун.

За його словами, одна частина російських окупантів приїхала воювати в Україну, щоб уникнути проблем, друга тішиться від крові, а третя – заробляє на війні.

"Але переважна більшість взагалі не розуміє, що це за війна, і що росіяни тут роблять. Не розуміють, кого і від кого звільняють, коли їх тут не люблять", – зазначив він.

Дивіться відео, в якому Віктор Ягун оцінив загрозу наступу на Харків:

Хто такий Віктор Ягун

Віктор Ягун - український військовий, громадський діяч, генерал-майор запасу Служби безпеки України. У період з березня 2014-го по червень 2015-го року був заступником голови СБУ. Під проводом Ягуна добувалася і оприлюднювалася інформація про участь російських військ і роботу спецслужб у війні проти України на Донбасі. Учасник ООС на Донбасі.

Чи може Росія розвалитися

Раніше військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Олег Жданов висловив думку, що США і Китай не дадуть Росії розвалитися, і пояснив, у чому їхня зацікавленість. Вашингтон і Пекін зацікавлені у тому, щоб РФ не розвалилася, бо її розвал створить хаос на величезній території і незрозумілу ситуацію з ядерними арсеналами.

Нагадаємо, раніше молодший сержант ЗСУ у відставці, голова громадської організації "Українське об'єднання "Мрія" Юрій Гудименко оцінив, що може стати каталізатором якщо не для розвалу країни-агресора Росії, то хоча б для акцій протесту всередині країни.

Також раніше публіцист, фахівець зі стратегічних комунікацій Юрій Богданов спрогнозував негативний сценарій для Росії й назвав умову. Якщо Росія не відмовиться від своєї агресивної політики, то в РФ може початися силова боротьба за владу між елітами. Але РФ ще не пройшла точку неповернення, зазначив публіцист.

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