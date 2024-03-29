"РФ посиплеться": публіцист спрогнозував негативний сценарій для Росії й назвав умову

Якщо Росія не відмовиться від своєї агресивної політики, то в РФ може початися силова боротьба за владу між елітами. Але РФ ще не пройшла точку неповернення.

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Публіцист спрогнозував негативний сценарій для Росії й назвав умову/ колаж: Главред, фото: скрін

Найбільш імовірний сценарій для країни-агресорки Росії – це не розпад, а початок конкуренції між елітарними групами, їхньої боротьби за владу, у тому числі силової.

Але для початку такої боротьби за владу між елітами російський диктатор Володимир Путін повинен настільки перетиснути, щоб РФ пішла не за сценарієм "знижувати рівень агресії ззовні та зсередини", а щоб вона зовсім посипалася. Таку думку висловив публіцист, фахівець зі стратегічних комунікацій Юрій Богданов в інтерв’ю Главреду.

"Для цього Путіну ще треба попрацювати – він, звісно, дуже багато зробив, щоб Росія пішла за максимально негативним сценарієм, бо для того щоб Росія не мала майбутнього, ніхто не зробив більше за нього. Але це доволі велика країна, яка має певні можливості для бекапу. Вона може відкотитися, відмовитися від агресивної політики. У неї ще немає точки неповернення, після якої вона не може зберегтися. Але для цього треба завершувати війну, відходити, передомовлятися із Заходом, стабілізувати суспільний лад, а за Путіна це неможливо", – зазначив Богданов.

За словами Богданова, навіть якщо хтось з оточення Путіна розуміє, що потрібен заколот, для його учасників було б вкрай ризиковано його влаштовувати, тому що немає відповідного рівня невдоволення чи суспільного роздратування.

"Один мій товариш, колишній росіянин, висловив дуже гарне, що якби бунт Пригожина відбувався після теракту в "Крокусі", Пригожин міг би не зупинятися. Що нам продемонстрував цей теракт? Що російська силова система геть недієздатна. Тому багато хто і припускає різні теорії змови про те, що влаштовано навмисно, тому що поліція, спецслужби та всі інші діяли максимально професійно неузгоджено і фактично не вступали в контакт з терористами (бо ІДІЛ – це міжнародна визнана терористична організація), допоки вони не залишили будівлю. Тобто тоді, коли вони стали вразливими", – сказав публіцист.

У той же час він зазначив, що насправді достеменно невідомо, чи росіяни спіймали терористів, які здійснювали цей акт, чи "стрілочників", яких просто намагаються зробити винними.

"Тому що довіри до російської правоохоронної системи немає. Будемо дивитися за подальшим розвитком, але ті, хто хотів побачити слабкі місця російської системи, їх побачили", – підсумував Богданов.

Дивіться інтерв'ю Юрія Богданова Главреду про наслідки звинувачень Кремля:

Хто такий Юрій Богданов Юрій Богданов - блогер, аналітик, спеціаліст зі стратегічних комунікацій у сфері бізнесу, державного управління та політики. Колишній радник голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації. У 2010 закінчив Київський національний економічний університет.

Чи може Росія розвалитися

Раніше військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Олег Жданов висловив думку, що США і Китай не дадуть Росії розвалитися, і пояснив, у чому їхня зацікавленість. Вашингтон і Пекін зацікавлені у тому, щоб РФ не розвалилася, бо її розвал створить хаос на величезній території і незрозумілу ситуацію з ядерними арсеналами.

Також раніше політичний аналітик, політтехнолог та іміджмейкер Олександр Кочетков пояснив, чому, на його думку, ні Байден, ні Трамп не хочуть розпаду РФ. Трамп не хоче руйнувати Росію тому що хоче, щоб у нього був партнер на зразок Путіна, з яким можна співпрацювати, зазначив Кочетков.

Нагадаємо, раніше молодший сержант ЗСУ у відставці, голова громадської організації "Українське об'єднання "Мрія" Юрій Гудименко оцінив, що може стати каталізатором якщо не для розвалу країни-агресора Росії, то хоча б для акцій протесту всередині країни.

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