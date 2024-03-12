США і Китай не дадуть Росії розвалитися: експерт сказав, у чому їхня зацікавленість

Вашингтон і Пекін зацікавлені у тому, щоб РФ не розвалилася, бо її розвал створить хаос на величезній території і незрозумілу ситуацію з ядерними арсеналами.

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США і Китаю вигідно, щоб РФ не розпалася, каже Жданов/ колаж: Главред, фото: скрін

Китай бачить країну-агресорку Росію країною третього сорту і своєю колонією. При цьому Китай і США не дадуть Росії розвалитися – вони зацікавлені у тому, щоб РФ залишалася однією цілою державою. Адже розвал РФ створить хаос на величезній території та незрозумілу ситуацію з ядерними арсеналами. Таку думку висловив військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Олег Жданов в інтерв'ю Главреду.

"Ми помиляємося, коли сподіваємося, що Росія розвалиться, і цьому посприяють Китай та Америка. На жаль, це не так. Пекін і Вашингтон розглядають РФ як цілісну державу. Їм потрібна диктатура Путіна в Росії, вона влаштовує, оскільки за такого режиму є гарантія того, що на одній шостій суші не буде громадянської війни, де кожен сам за себе. Американці та китайці цього зовсім не хочуть", – зазначив Жданов.

Тому ані Китай, ані Сполучені Штати не дадуть Росії розвалитися, каже експерт. За його словами, нам допомагатимуть, щоб ми знищували військовий потенціал Росії і значно послаблювали перемовну позицію Москви.

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"Але водночас докладуть максимум зусиль для збереження цілісності Росії. Адже в іншому разі вони отримають хаос на величезній території та незрозумілу ситуацію з ядерними арсеналами, коли незрозуміло, кому, скільки та які дістануться бомби та боєзаряди. КНР і США цього не треба. Їм потрібна керована Росія, чи то концтабір, чи то демократична країна. Навіть вигідніше концтабір, тому що там не буде плюралізму думок і незгодних", – сказав Жданов.

Хто такий Олег Жданов Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовик, полковник запасу ЗСУ, український військовий експерт. З 2016 року часто пише статті в українській, російській, білоруській та іракській пресі. Відкрив власний ютуб-канал, у якому випускає відео з аналітикою бойових дій, де має понад 900 тисяч підписників та 63 млн переглядів, пише Вікіпедія.

Раніше повідомлялося, що Росія може вести війну в нинішніх масштабах ще 2-5 років. Водночас аналітики вважають "роздутими" показники самих росіян з виробництва зброї.

Також раніше повідомлялося, що Китай висунув ініціативу щодо ядерної зброї – у Лаврова зробили заяву. Офіційний Пекін пропонує країнам ядерного клубу домовитися про відмову застосовувати ядерну зброю першими, у МЗС агресора Росії відповіли китайцям.

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