"Є важливіші питання": Мадяр здивував заявою щодо повернення коштів Ощадбанку

Інна Ковенько
21 квітня 2026, 08:27
Політик висловив сумнів щодо багатьох деталей справи та закликав підходити до оцінок із "здоровим глуздом".
Повернення викрадених коштів Ощадбанку: Мадяр зробив заяву

Головне:

  • Політик хоче обговорити більш важливі теми, ніж історія з активами Ощадбанку
  • Він сумнівається щодо обставин інциденту і закликав до "здоровго глузду"
  • Це питання може бути розглянуте лише після його офіційного вступу на посаду

Україна вимагає негайного повернення коштів і дорогоцінних металів, які уряд Віктора Орбана незаконно вилучив у інкасаторів Ощадбанку. Президент Володимир Зеленський планує обговорити це питання з майбутнім прем’єр-міністром Угорщини Петером Мадяром.

Втім, Мадяр заявив, що після отримання прем'єрського мандата планує порушити перед Зеленським "більш важливі теми, ніж історія з активами Ощадбанку". Про це повідомляє угорське видання Telex.

Він наголосив, що в справі про затримання активів є багато суперечливих моментів. На його думку, наразі немає чіткої картини ситуації, адже вся інформація надходила переважно з пропагандистських джерел.

"Ми не розуміємо повної картини, бо бачили лише пропагандистські новини. Багато деталей досі незрозумілі", - сказав політик.

Мадяр закликав зберігати спокій та діяти виважено, підкресливши, що питання конфіскованих активів може бути розглянуте лише після його офіційного вступу на посаду.

Петер Мадяр
Петер Мадяр / Інфографіка: Главред

Як писав Главред, угорська влада захопила в заручники сімох громадян України і викрала гроші та цінності. Інцидент стався 5 березня 2026 року. Семеро українців є співробітниками державного Ощадбанку, які виконували рейс на двох інкасаторських автомобілях між Австрією та Україною і перевозили кошти та цінності в рамках регулярних перевезень між державними банками. В інкасаторських автомобілях було $40 млн, €35 млн і 9 кг золота.

Нагадаємо, українців закликали утриматися від поїздок до Угорщини у зв'язку з неможливістю забезпечити їх безпеку на тлі дій угорських властей.

Після перемоги партії "Тиса" на парламентських виборах і зміни влади в Угорщині Україна вже частково переглянула свою позицію щодо відносин із Будапештом, зокрема скасувала рекомендації утримуватися від поїздок до країни.

Про джерело: Telex

Telex - єдине в Угорщині незалежне ЗМІ, яке не працює ні на уряд Віктора Орбана, ні на опозицію до нього. За кількістю переглядів — це третє медіа в країні, з 900 тисячами унікальних читачів в день, пише Укрінформ.

