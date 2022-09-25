Якщо в Кремлі захочуть позбутися Путіна, на Росію очікують масштабні протести - Фейгін

Масові протести в Росії можуть відбутися навіть не стільки проти Путіна, а проти бардаку в країні - Фейгін / Reuters, УНІАН

На території Росії зростає напруженість через оголошену президентом Володимиром Путіним мобілізацію. Військкомати забирають усіх підряд. Серед усіх мобілізованих близько третини можуть бути відправлені на війну. Москва поспішає, що є показником негативної для влади ситуації. Якщо в Кремлі захочуть позбутися Путіна, відбудуться масштабні протести. Про це заявив російський правозахисник Марк Фейгін.

Як повідомляє 24 канал, він розповів про те, що росіяни можуть вийти на протести не конкретно проти глави РФ, а через бардак, який відбувається в країні. На думку Фейгіна, якщо в такій ситуації в Кремлі реально вирішать позбутися Путіна, протести будуть масштабними.

Як вважає правозахисник, в Росії спішно проводять мобілізацію, оскільки прийшов план. Після цього вони почали набирати всіх підряд.

"Почали "гребти" всіх підряд, де вчителі розносять повістки, де просто посеред вулиці зупиняють... Всю цю "збірну солянку" відправлять на бази, де вже їх відсортують – можливо, хто-небудь підійде. На мій погляд, з усіх кого нахапали, поїде третина", - вважає Фейгін.

Він зазначив, що якість військової підготовки таких призовників вкрай низька. І якщо Москва так поспішає з мобілізацією, значить, в Росії все погано, включаючи ситуацію на фронті.

"Цей безлад - дзеркало того, як організована влада в Росії. Найміцніший інститут - це силові та правоохоронні органи. І їх сила виключно для того, щоб придушувати будь-який протест або невдоволення. Але що мене здивувало - те, що влада вирішила так поспішати і діяти дуже швидко. Це означає тільки те , що там є проблеми, адже для чого поспішати просто так", - підкреслив Марк Фейгін.

Путін оголосив мобілізацію в Росії

Глава Кремля Володимир Путін 21 вересня оголосив "часткову" мобілізацію в Росії.

Тоді він сказав, що Москва призиватиме на війну проти України військових запасу та осіб, які пройшли строкову службу. Однак за фактом мобілізація, скоріше, загальна, а не часткова.

Глава Міноборони РФ Сергій Шойгу казав, що збираються мобілізувати 300 тисяч резервістів. Їх нібито відправлять з метою "охорони" окупованих територій України.

Радник керівника МВС Вадим Денисенко вважає, що Росія на початку мобілізує не більше 40-50 тисяч осіб. У російської мобілізаційної системи немає ресурсів для того, щоб підготувати і навчити більше людей. За допомогою додаткових сил Путін спробує стабілізувати лінію фронту і зупинити просування армії України.

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