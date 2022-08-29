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"Ще один українець винен у вбивстві Дугіної": ФСБ видало новий фейк у розслідуванні

29 серпня 2022, 11:40

У спецслужбі країни-агресора заявляють, що разом з горезвісною Наталією Вовк вбивство дочки Дугіна нібито готував якийсь українець Богдан Циганенко.

Олександр Дугін, Дар'я Дугіна
Олександр Дугін, Дар'я Дугіна / Фото УНІАН

У головній спецслужбі країни-агресора, ФСБ, викотили нову версію вбивства Дар'ї Дугіної - дочки ідеолога російського фашизму Олександра Дугіна. Про це повідомляє російське пропагандистське агентство ТАСС.

Разом з Наталією Вовк вбивство нібито готував Богдан Циганенко, який нібито був "ще одним членом української диверсійної групи".

У спецслужбі країни-агресора заявляють, що Циганенко 1978 року народження. Нібито має українське громадянство. Прибув до Росії транзитом через Естонію 30 липня. А покинув за день до вбивства Дугіної.

Видео дня

Саме Циганенко нібито забезпечив Вовк підробленими автомобільними номерами і документами на ім'я громадянки Казахстану Юлії Зайко. Разом з нею ж він, мовляв, збирав саморобний вибуховий пристрій в орендованому гаражі на південному заході Москви.

Також в ФСБ стверджують, що мають записи камер відеоспостереження, на яких Циганенко в'їжджає в Росію, їздить на машині з Наталією, отримує підроблені номери і їде в невідомому напрямку.

Циганенко
"Богдан Циганенко" / скріншот з відео

Вбивство дочки Дугіна

Підрив автомобіля Дугіна стався в ніч з 20 на 21 серпня в Підмосков'ї. За кермом авто виявилася дочка Олександра Дугіна - Дар'я. Пізніше виявилося, що в машині повинен був бути сам Дугін, але в останній момент він пересів в інший автомобіль.

Після вибуху джип відразу ж з'їхав на узбіччя і загорівся. Тіло Дар'ї Дугіної знайшли в машині, воно було сильно обгорілим.

На місце вибуху приїхав і сам Дугін. Пізніше стало відомо, що він потрапив до лікарні.

В Офісі президента України відреагували на підрив машини і заявили, що наша країна не має ніякого відношення до інциденту.

Російський опозиціонер Ілля Пономарьов вважає, що ідеолога російського фашизму і наближеного до Путіна Дугіна намагалися знищити Російські партизани Національної республіканської армії, які нібито хочуть повалити диктатора.

У РФ заявили, що за два дні нібито "розслідували" вбивство дочки Дугіна. У цьому звинуватили жінку, яку називали українкою Вовк Наталією Павлівною і додали, що вона нібито була у складі полку "Азов".

У полку "Азов" відреагували на такі звинувачення і зазначили, що ця жінка не має ніякого відношення до полку.

Інші новини:

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