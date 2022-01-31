ЄС підготувався до можливої зупинки постачання газу Росією в Європу - Боррель

Жозеп Боррель / Фото Reuters

Євросоюз налагоджує співпрацю з США, Катаром і Азербайджаном для диференціації постачання природного газу. Це робиться на випадок зупинки Росією постачання блакитного палива в ЄС, написав глава європейської дипломатії Жозеп Боррель у своєму блозі.

"Ми готові на випадок, якщо дипломатія зазнає невдачі, і ми розглядаємо всі варіанти. Це включає в себе підвищення нашої стійкості, зокрема шляхом роботи з такими партнерами, як США, Катар і Азербайджан, з питання постачання газу в разі, якщо Росія вирішить скоротити або зупинити постачання", — написав Боррель.

За словами Борреля, в Євросоюзі просунулися переговори щодо особливо ефективних санкцій на випадок атаки Росією України. Обумовлені заходи "завдадуть серйозної шкоди російській економіці та фінансовій системі".

"Ми також розглядаємо заходи експортного контролю, які мали б більш довгостроковий ефект, оскільки обмежують Росію в продуктах, необхідних їй для реалізації її стратегічних амбіцій", - зазначив Боррель.

Він також підкреслив, що дипломатична присутність Євросоюзу в Києві залишається без змін.

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"Сьогодні ми переживаємо найнебезпечніший момент періоду після закінчення "холодної війни". Водночас ми повинні уникати подальшого розкручування спіралі ескалації та слідувати закликам президента Зеленського уникати будь — якої "паніки", - зазначив Боррель.

"Росія веде війну нервів - тому ми повинні зберегти свої. У цьому протистоянні ми робимо все можливе, щоби дипломатія працювала, використовуючи всі можливі шляхи", - резюмував глава європейської дипломатії.

Як повідомляв Главред, раніше єврокомісар Жозеп Боррель заявив про те, що робота газопроводу Північний потік-2 залежить від ситуації в Україні. Він пояснив, що якщо ситуація не загостриться, то поставки газу почнуться, коли німецький і європейський регулятори дадуть позитивну оцінку газопроводу.

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