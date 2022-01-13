В ЄС поставили умову Росії: запуск ПП-2 залежить від ситуації навколо України

Якщо ситуація не загостриться, то поставки газу по новому газопроводу почнуться, каже Жозеп Боррель.
Єврокомісар Жозеп Боррель заявив про те, що робота газопроводу Північний потік-2 залежить від ситуації в Україні.
Він пояснив, що якщо ситуація не загостриться, то поставки газу почнуться, коли німецький і Європейський регулятори дадуть позитивну оцінку газопроводу, повідомляє Reuters.
За словами Борреля, Північний потік-2 - приватний проект, реалізований групою компаній, включаючи німецькі та з інших країн ЄС. Тому заборона роботи газопроводу після завершення сертифікації неможлива.
Водночас він підкреслив, що Євросоюз не розглядає інфраструктуру як пріоритетну.
"Функціонування цієї інфраструктури (Північний потік – 2) буде залежати від розвитку події навколо України і дій Росії. Неможливо уявити, що, з одного боку, ми обговорюємо введення санкцій, а з іншого, - відкриваємо цю інфраструктуру", - заявив Боррель.
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Сертифікація Північного потоку-2
Раніше Федеральне мережеве агентство Німеччини призупинило процес сертифікації компанії-оператора російського газопроводу Північний потік-2. Процедуру поставили на паузу через невідповідність структури власності проекту німецькому законодавству.
У ФРН поставили РФ умову, згідно з якою Nord Stream AG повинна зареєструвати в Німеччині нову компанію і віддати їй у володіння частину магістралі, прокладену по німецькій території.
До тих пір, поки Газпром не виконає умови німецького регулятора, сертифікація газопроводу Північний потік-2 відновлена не буде.
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