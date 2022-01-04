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"Будемо діяти рішуче": в ЄС розкритикували Росію за агресію проти України

4 січня 2022, 17:22

Боррель заявив, що ЄС підтримує регулярні контакти зі своїми українськими колегами.

Боррель
Жозеп Боррель / Reuters

Євросоюз діятиме рішуче у випадку, якщо Росія здійснить нові акти агресії проти України. Таку заяву зробив верховний представник Євросоюзу із зовнішньої політики і безпеки Жозеп Боррель.

"ЄС діятиме рішуче, якщо Росія здійснить нові акти агресії проти України. Нинішня ситуація є загрозою стабільності і безпеки не тільки України, а й усього регіону, і її не можна обговорювати "без усіх зацікавлених сторін за столом", - зазначив Боррель в інтерв'ю польському агентству PAP.

Глава дипломатії ЄС виступив за участь Європи в переговорах щодо так званих "гарантій безпеки", яких вимагає РФ.

"ЄС не може бути нейтральним спостерігачем на цих переговорах, якщо Росія дійсно хоче обговорити архітектуру європейської безпеки. Ми будуємо спільну зовнішню політику і політику безпеки і загальну політику безпеки і оборони саме з цією метою", - підкреслив Боррель.

Підтримка Україні

Він підкреслив, що ЄС "підтримує регулярні контакти зі своїми українськими колегами", а мета його першої зарубіжної поїздки в 2022 році - поговорити з українськими партнерами ЄС про їх занепокоєння і про те, що можна зробити для їх вирішення.

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"Я також хочу підкреслити, що Україна, як і будь-яка інша країна в світі, має право і може вільно вибирати свої політичні та альянси безпеки або партнерства. Ніхто не буде приймати рішення з питань, пов'язаних з Україною, без України", - резюмував Боррель.

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Санкції ЄС проти Росії і ризик військового вторгнення в Україну

Згідно з даними агентства Bloomberg, чотири провідні держави Європейського Союзу – ФРН, Франція, Італія та Іспанія - поки не готові підтримати процедуру прискореного обговорення санкцій проти Росії у зв'язку із загрозою російського військового вторгнення в Україну.

Європа розглядає варіанти зупинки заходів, пов'язаних з майбутнім запуском газопроводу Північний потік-2 і відключення російських банків від системи фінансування заходу.

Також в ЄС є країни, які вважають, що Росія не планує військового вторгнення в Україну і стягнула війська до українських кордонів з метою чинення тиску.

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн заявила, що в ЄС виступають на підтримку територіальної цілісності і суверенітету України і готові до жорсткої відповіді у разі військової атаки Росії на українську державу.

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Євросоюз війська Росії Україна Жозеп Боррель
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