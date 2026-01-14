Рус
ЄС готує спецпосланця для перемовин з РФ: з’явилися перші імена претендентів

Дар'я Пшеничник
14 січня 2026, 09:59
191
Європейські лідери вперше обговорили ідею спеціального посланця на саміті ЄС у березні минулого року.
Евросоюз Россия
ЄС планує створити посаду переговірника з Росією / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Основні факти:

  • ЄС знову обговорює створення спецпредставника для переговорів із Росією
  • У потенційних кандидатах — Маріо Драгі та Олександр Стубб
  • Посада поки що не затверджена, дискусії тривають

У Брюсселі знову активізувалися дискусії щодо появи нового високого дипломатичного поста — спеціального представника Євросоюзу, який міг би вести переговори з Росією про завершення війни проти України. За даними Politico, ідею активно просувають Франція та Італія, а також низка інших держав, які вже заручилися підтримкою Єврокомісії.

Прихильники ініціативи переконані: Європа повинна бути повноцінною стороною будь-яких майбутніх переговорів, щоб захистити власні стратегічні інтереси — зокрема, питання майбутнього членства України в НАТО. Один із європейських чиновників наголосив, що окремі теми "не можуть обговорюватися лише між США та Росією, адже вони безпосередньо впливають на безпеку Європи". За його словами, сигнали Вашингтону та Москві мають звучати однаково чітко.

відео дня

Ідея не нова, але досі без рішення

Концепцію спецпосланця вперше підняли на саміті ЄС ще у березні минулого року. Попри широку підтримку, країни-члени так і не дійшли згоди. Частина урядів, які раніше виступали за створення посланця з українського напрямку, нині не готові підтримати аналогічну роль у переговорах із Росією.

Хто може очолити місію

Поки що параметри майбутньої посади залишаються невизначеними:

  • чи представлятиме спецпредставник лише ЄС, чи ширшу коаліцію держав, включно з Великою Британією;
  • який матиме дипломатичний статус;
  • чи це буде кар’єрний дипломат, чи чинний політичний лідер.

Серед можливих кандидатів уже називають двох впливових європейських фігур:

  • Маріо Драгі — колишній прем’єр Італії. Його кандидатуру публічно підтримав італійський міністр Джованбаттіста Фаццоларі.
  • Олександр Стубб — чинний президент Фінляндії. Дипломати зазначають, що його часто розглядали як потенційного європейського переговорника з Вашингтоном і Москвою. Стубб має добрі контакти з американською адміністрацією, а Фінляндія безпосередньо стикається з російськими гібридними атаками.

Втім, деякі чиновники застерігають: участь чинного лідера може надати йому більше свободи у висловлюваннях, але водночас постає питання — коли і чи варто взагалі вступати в прямий контакт із Путіним, аби не створити враження легітимізації його позицій.

У ЄС наголошують, що жодного рішення про створення посади ще немає, а обговорення можливих кандидатів є передчасним. Дискусії тривають, і поки що незрозуміло, чи зможуть країни-члени знайти спільний підхід до такої чутливої ініціативи.

Чого очікувати від переговорів у 2026 році - думка експерта

Як писав Главред, колишній посол України в США та Франції Олег Шамшур, оцінюючи перспективи переговорів у 2026 році, наголосив, що діалог можливий лише за умови реального стримування й ослаблення Путіна, чого наразі не спостерігається.

На його думку, для цього необхідно забезпечити безперебійну роботу механізму закупівлі американського озброєння, продовжити регулярний обмін розвідувальною інформацією, а також жорстко і послідовно виконувати санкції, запроваджені як Європою, так і США, зокрема останні обмеження щодо нафтового сектору, ініційовані Трампом.

"Тобто потрібно, щоб усе це реально працювало. Крім того, необхідні серйозні зміни всередині країни — у тому, як здійснюється управління державою в умовах війни. Потрібна також ремобілізація суспільства, адже попереду можуть бути складні, болючі рішення, без яких ми не зможемо вистояти й відстояти власну позицію", - резюмує він.

Переговори щодо закінчення війни в Україні - новини за темою

Нещодавно журналісти The Independent писали, що прогрес переговорів щодо України в Парижі залишається невизначеним через зміну фокусу уваги США на Венесуелу.

Як писав Главред, Зеленський визнав великий ризик провалу переговорів і назвав два шляхи для України. За його словами, є два варіанти: або припинення війни, або підготовка до можливих негативних дій Росії.

Нагадаємо, Зеленський заявив, що питання територій є найскладнішим у переговорах щодо припинення війни та залишається єдиним пунктом, де позиції України та Росії суттєво розходяться.

Також варто ознайомитись:

Про джерело: Politico

Politico (спочатку відома як The Politico) - американська медіа-організація в галузі політичної журналістики, що базується в Арлінгтоні, штат Вірджинія.

Заснована американським банкіром та медіаменеджером Робертом Оллбріттоном у 2007 році. Висвітлює політику у Сполучених Штатах та на міжнародному рівні, публікуючи статті, присвячені політиці у США, Європейському союзі, Великій Британії та Канаді, пише Вікіпедія.

Ідеологічно висвітлення Politico було описано як центристське щодо американської політики та атлантистське щодо міжнародної політики.
2021 року за 1 мільярд доларів США Politico придбала німецька медіакомпанія Axel Springer SE.

Axel Springer є найбільшим у Європі видавцем газет і раніше придбала Business Insider.

Також існує англомовний тижневик Politico Europe. Цей проект – спільне дітище американського журналу Politico та німецького видавництва Axel Springer.

Видання Politico Europe розпочало свою роботу на європейському ринку ЗМІ у 2015 році. У фокусі видання – події у Європі та політика ЄС. Вважається одним із найвпливовіших засобів масової інформації, що працюють у сегменті висвітлення європейської політики. Крім того, з ініціативи Politico регулярно проводяться конференції та дискусії щодо актуальних питань європейської політики.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Євросоюз війна Росії та України мирні переговори
