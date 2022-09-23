Його фото облетіло весь світ: захисник Азовсталі повернувся з полону РФ без кістки в руці

Михайло Діанов / Дмитро Козацький, facebook / violetta.kirtoka

У морпіха і захисника Азовсталі Михайла Діанова, який чотири місяці провів у російському полоні, не зрослася рука.

Захисник Азовсталі Михайло Діанов потрапив у російський полон з пораненою рукою. У полоні він пробув з травня по 21 вересня.

Журналісти 21 вересня зв'язалися з чоловіком рідної сестри Михайла, Юрієм Лаврушком, який повідомив що, Діанов вже на мирній території і скоро повинен повернутися додому в Тернопіль.

У Facebook Віолетта Киротка опублікувала номер рахунку сестри Михайла, Олени Лаврушко, з коментарями про те, що український захисник зараз потребує допомоги.

"Ціна полону. І яскравий доказ "гуманності" наших ворогів. Рука Михайла Діанова, захисника Азовсталі, звільненого 21 вересня після чотирьох місяців полону. Поранена рука не те що не зрослася. У ній не вистачає 4-х сантиметрів кістки. Лікування і відновлення явно розтягнеться надовго", — написала вона в повідомленні.

Михайло Діанов / facebook / violetta.kirtoka

Де зараз перебуває захисник Азовсталі

Мати військовослужбовця Ірина Діанова розповіла, що її син перебуває у Чернігівському шпиталі і до нього поїхали його донька Катя та сестра зі своїм чоловіком Юрієм. Ірина сказала журналістам, що Михайлу після чотирьох місяців перебування в полоні необхідно буде дієта і належне лікування, оскільки у нього було поранення обох рук і ноги.

"У нього поранені обидві руки і нога. Зараз у нього з руки зняли спицю, але сказали, що кістка не зрослася. Ну як вона може зростися, якщо там їх майже не годували? Тут ми йому вже все організуємо, відгодуємо. Головне, що він живий", - каже Ірина Діанова.

Як допомогти захиснику:

номер карти сестри Михайла Олени Лаврушко: 5167 9856 6097 0773;

або номер рахунку: 26203693506959, ПриватБанк (Лаврушко Альона Олександрівна, сестра Михайла);

або IBAN: UA093052990000026203693506959.

Обмін полоненими між Україною і Росією

Нагадаємо, увечері 21 вересня Україна і Росія провели обмін полоненими, в результаті чого додому повернулися захисники Маріуполя. З полону повернулися в тому числі бійці Азова. Обмін полоненими відбувся в Чернігівській області.

Пізніше стало відомо, що з 215 українських захисників, які повернулися додому, 200 людей обміняли на кума російського диктатора Володимира Путіна Віктора Медведчука. Про це заявив в. о. Голови Служби безпеки України Василь Малюк.

Зазначається, що обмін Віктора Медведчука на українських захисників не перешкоджає розгляду його справ у суді. Проведення обміну стало можливим завдяки змінам до чинного законодавства, які врегулювали відповідні правові механізми.

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