Прощався з рідними тричі: з полону повернувся наймолодший захисник 'Азовсталі'

Захисник "Азовсталі" Назарій Гринцевич/ Telegram Сергій Борзов

Під час обміну полоненими між Україною та Росією 21 вересня додому повернувся наймолодший захисник "Азовсталі" – 19-річний парамедик із Вінниччини Назарій Гринцевич.

Він допомагав тримати оборону на заводі упродовж трьох місяців, а потім чотири місяці провів у російському полоні разом з іншими українськими захисниками. Про його звільнення повідомив голова Вінницької ОВА Сергій Борзов у Telegram.

"Звільнений вінничанин! Наймолодший із захисників "Азовсталі" – 4 місяці в полоні. Назарій Гринцевич – 19-річний парамедик – "Грінка" три місяці був із тими, хто тримав оборону на "Азовсталі". Тепер вдома", – зазначається у повідомленні.

Раніше було відомо, що Назарія під час оборони "Азовсталі" контузило. Також він отримав там осколкове поранення обличчя.

Захисник "Азовсталі" Назарій Гринцевич/ Telegram Сергій Борзов

Хлопець, перебуваючи у Маріуполі, уже тричі встиг попрощатися з рідними, адже не знав, чи виживе.

Президент України Володимир Зеленський нагородив Назарія Гринцевича орденом "За мужність" 3-го ступеня.

Захисник "Азовсталі" Назарій Гринцевич/ Telegram Сергій Борзов

Додому повернулися захисники Маріуполя

Нагадаємо, ввечері 21 вересня Україна і Росія провели обмін полоненими, в результаті чого додому повернулися захисники Маріуполя. Обмін полоненими відбувся у Чернігівській області.

Загалом додому повернулися 215 українців. Серед них також бійці полку "Азов" і командири Денис Прокопенко ("Редіс"), Сергій Волинський ("Волина"), виконувач обов’язків командира 36-ї окремої бригади морської піхоти, Святослав Паламар ("Азов"), Олег Хоменко ("Азов"). Також повернулася Катерина Поліщук з позивним "Пташка".

Також до України з полону повернулися три захисниці, які потрапили до окупантів, коли перебували при надії – Мар’яна Мамонова, Яна Шумовецька та Анастасія Черненька.

Пізніше стало відомо, що з 215 українських захисників, які повернулися додому, 200 осіб обміняли на кума російського диктатора Володимира Путіна Віктора Медведчука. Про це заявив в.о. голови Служби безпеки України Василь Малюк.

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