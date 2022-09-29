Ердоган звернувся до Путіна з проханням щодо переговорів із Україною

Ердоган поспілкувався з Путіним / Колаж Reuters

Лідер Туреччини Реджеп Таїп Ердоган провів чергову розмову з російським диктатором Володимиром Путіним. Зокрема, вони обговорили можливість відновлення переговорів між РФ і Україною.

За інформацією видання CNN Turk, під час обговорень Ердоган попросив Путіна дати ще один шанс мирним переговорам з Україною. При цьому турецький лідер зазначив, що його країна може зіграти сприяючу роль у відновленні діалогу між країнами.

Ердоган хоче влаштувати зустріч Путіна і Зеленського

Як повідомляв Главред, раніше президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що хоче провести спільну зустріч лідера України Володимира Зеленського та господаря Кремля Володимира Путіна. За його словами, це необхідно для вирішення кризи, так як війна Росії проти України має наслідки, які стосуються і самої Туреччини.

За даними турецького офісу CNN Turk, Путін натякнув на готовність до особистих переговорів із Зеленським. Про це він нібито повідомив президенту Туреччини Реджепу Таїпу Ердогану під час зустрічі в Сочі 5 серпня.

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