Ердоган хоче найближчим часом влаштувати зустріч Зеленського і Путіна в Туреччині

Ердоган заявив про плани влаштувати зустріч Зеленського і Путіна / Reuters

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що хоче провести спільну зустріч лідера України Володимира Зеленського та господаря Кремля Володимира Путіна. За його словами, це необхідно для вирішення кризи, оскільки війна Росії проти України має наслідки, які стосуються і самої Туреччини.

Як пише Habertürk, Ердоган зазначив, що "Туреччина докладала всіх зусиль, щоб не допустити війни, а потім завершити її миром".

"Враховуючи, що Росія та Україна виробляють понад третину світового виробництва зерна, відправка українського зерна в світ через нашу країну є критично важливою подією для людства", - сказав турецький президент.

Ердоган додав, що в Сочі він обговорив з Путіним війну в Україні.

"Ми їздили в Україну за участю генсека ООН для зустрічі із Зеленським. Наша мета - зібрати Путіна і Зеленського в Туреччині для радикального вирішення кризи", – підкреслив лідер Туреччини.

Зустріч Зеленського та Ердогана у Львові

18 серпня у Львові пройшли тристоронні переговори президентів України і Туреччини - Володимира Зеленського і Реджепа Таїпа Ердогана, а також генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша.

Тристоронній саміт розпочався після двогодинних переговорів тет-а-тет лідерів Туреччини та України.

Пізніше президент України заявив, що в ході бесіди Україна і ООН домовилися про продовження координації в реалізації зернової ініціативи.

Переговори Зеленського і Путіна

За даними турецького офісу CNN Turk, Путін натякнув на готовність до особистих переговорів із Зеленським. Про це він нібито повідомив президенту Туреччини Реджепу Таїпу Ердогану під час зустрічі в Сочі 5 серпня.

Як повідомляє агентство Bloomberg, Путін має намір особисто відвідати саміт "Великої двадцятки" (G20) в Індонезії, на який вже був запрошений український лідер. Там нібито може відбутися зустріч Путіна і Зеленського.Саміт G20 пройде 15-16 листопада 2022 на індонезійському острові Балі.

Раніше радник глави Офісу президента Михайло Подоляк зазначив, що з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Володимир Зеленський дистанційно бере участь у самітах, однак не можна виключати його особисте прибуття на осінній саміт G20, який відбудеться в Індонезії. Зеленський може відправитися туди, якщо на саміт особисто прибуде російський диктатор Володимир Путін.

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