Путін хоче "швидше" закінчити війну в Україні - Ердоган

Путін і Ердоган провели зустріч в Узбекистані / Фото Reuters

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що Україна та Росія домовилися про обмін 200 полонених. Політик вважає, що завдяки цьому "буде зроблено значний крок вперед".

За словами турецького лідера, в Узбекистані він зустрівся з господарем Кремля, у політиків відбулися "розгорнуті обговорення".

"І він (Путін, - ред.) насправді показує мені, що він готовий завершити це якомога швидше. Це було моє враження, оскільки так, як справи рухаються зараз, то це досить проблематично. 200 заручників обміняють на основі домовленості між сторонами", - заявив Ердоган в інтерв'ю програмі News Hour на телеканалі PBS.

Президенту Туреччини також поставили запитання, чи повинна Росія зберегти частину територій, захоплених в Україні з моменту повномасштабного вторгнення 24 лютого.

"Коли ми говоримо про взаємну домовленість, це те, що ми маємо на увазі. Якщо мир буде встановлений в Україні, звичайно, повернення землі, куди було скоєно вторгнення, стане дійсно дуже важливим. Це те, що очікується. Це те, що бажано. Путін робить певні кроки. Ми робимо певні кроки. Землі, які зазнали вторгнення, будуть повернуті Україні", - сказав Ердоган.

Водночас, за його словами, з 2014 року не було зроблено жодного кроку, щоб повернути анексований Крим Україні.

На думку президента Туреччини, в питанні завершення російсько-української війни особливе значення має, по-перше, позиція Росії й, по-друге, повернення захоплених територій Україні. А для вирішення всіх спірних моментів необхідна особиста зустріч Володимира Зеленського і Володимира Путіна, але організувати прямий діалог між ними поки не вдалося.

"У нас є наполегливе бажання звести разом цих лідерів. Я хотів організувати їм зустріч. Ми ще не досягли успіху, але я не втрачаю надії", – заявив Ердоган.

Ердоган хоче влаштувати зустріч Путіна і Зеленського

Як повідомляв Главред, раніше президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що хоче провести спільну зустріч лідера України Володимира Зеленського та господаря Кремля Володимира Путіна. За його словами, це необхідно для вирішення кризи, оскільки війна Росії проти України має наслідки, які стосуються і самої Туреччини.

За даними турецького офісу CNN Turk, Путін натякнув на готовність до особистих переговорів із Зеленським. Про це він нібито повідомив президенту Туреччини Реджепу Таїпу Ердогану під час зустрічі в Сочі 5 серпня.

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