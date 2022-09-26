"Потрібен справедливий мир": у Туреччині не втрачають надії організувати зустріч Зеленського і Путіна

У Туреччині заявили про намір організувати зустріч Зеленського та Путіна / Фото Офіс президента, Reuters

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган продовжить переговори з лідерами України та Росії Володимиром Зеленським і Володимиром Путіним, щоб організувати зустріч двох глав держав. Про це заявив міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу.

За його словами, важливо укласти "справедливий мир" між Україною і РФ, повідомляє Anadolu.

"Президент Ердоган продовжить переговори з Путіним і Зеленським. Наша мета - організувати зустріч двох лідерів для ухвалення рішень на рівні глав держав. За наслідки цієї війни розплачується весь світ", - зазначив Чавушоглу.

Глава турецького МЗС також підкреслив, що окуповані російськими військами землі – це землі України.

"Туреччина з самого початку не визнала незаконну анексію Криму, про що чітко заявила Росії. Ми також не визнаємо підсумки референдумів на території України", – додав Чавушоглу.

Ердоган хоче влаштувати зустріч Путіна і Зеленського

Як повідомляв Главред, раніше президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що хоче провести спільну зустріч лідера України Володимира Зеленського та господаря Кремля Володимира Путіна. За його словами, це необхідно для вирішення кризи, оскільки війна Росії проти України має наслідки, які стосуються і самої Туреччини.

За даними турецького офісу CNN Turk, Путін натякнув на готовність до особистих переговорів із Зеленським. Про це він нібито повідомив президенту Туреччини Реджепу Таїпу Ердогану під час зустрічі в Сочі 5 серпня.

Інші новини: