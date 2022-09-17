Сам вже й ходити не здатний: У мережі виклали відео, на якому Ердоган веде під руку Путіна

Цілком ймовірно, як кажуть в мережі, Ердогану довелося притримувати Путіна під руку через погане самопочуття російського диктатора.
Російський диктатор Володимир Путін продовжує вкрай дивно поводитися під час публічних заходів ‒ в черговий раз кидаючи вугілля в топку пліток про те, що з його здоров'ям все погано. У мережі з'явилося відео, на якому видно, як Путін човгає і невпевненою ходою йде поруч з президентом Туреччини Ердоганом (в рамках саміту Шанхайської організації співпраці в Узбекистані). І турецький лідер змушений притримувати диктатора під руку.
При цьому більше ніхто з делегатів заходу не йшов таким дивним чином.
Цілком ймовірно, Ердогану довелося притримувати Путіна під руку через погане самопочуття російського диктатора.
Путін хворий - що відомо
Під час візиту президента країни-агресора Росії Володимира Путіна до Ірану господареві Кремля нездужав. Йому треба було чотири рази "відпочити" в присутності медичного працівника.
У Кремлі заявили, що Путін захворів під час візиту до Тегерана. Нібито господар Кремля "трошки застудився" через спеку і роботу кондиціонерів.
За даними ЗМІ, в ніч з 22 на 23 липня Путіну знадобилася термінова медична допомога. Він скаржився на сильну нудоту.
Раніше ЗМІ писали з посиланням на джерела в розвідці, що президент країни-агресора Володимир Путін впав у кому нібито після невдалої операції.
Астролог Влад Росс прогнозує, що серпень 2022 стане найнебезпечнішим місяцем для президента РФ Володимира Путіна в плані здоров'я. Фахівець не виключає, що його самопочуття може різко погіршитися, а крісло під російським диктатором остаточно розхитається.
Інші новини:
- Чи є перспективи у мирних переговорів з Росією?
- "Це не вплине на переговори": у Зеленського відреагували на визнання азовців "терористами" в РФ
- Шредер зустрівся з Путіним і заявив, що Кремль хоче переговорів про завершення війни