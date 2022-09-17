Сам вже й ходити не здатний: У мережі виклали відео, на якому Ердоган веде під руку Путіна

Реджеп Ердоган і Володимир Путін / скріншот з відео, УНІАН

Російський диктатор Володимир Путін продовжує вкрай дивно поводитися під час публічних заходів ‒ в черговий раз кидаючи вугілля в топку пліток про те, що з його здоров'ям все погано. У мережі з'явилося відео, на якому видно, як Путін човгає і невпевненою ходою йде поруч з президентом Туреччини Ердоганом (в рамках саміту Шанхайської організації співпраці в Узбекистані). І турецький лідер змушений притримувати диктатора під руку.

При цьому більше ніхто з делегатів заходу не йшов таким дивним чином.

Цілком ймовірно, Ердогану довелося притримувати Путіна під руку через погане самопочуття російського диктатора.

Путін хворий - що відомо

Під час візиту президента країни-агресора Росії Володимира Путіна до Ірану господареві Кремля нездужав. Йому треба було чотири рази "відпочити" в присутності медичного працівника.

У Кремлі заявили, що Путін захворів під час візиту до Тегерана. Нібито господар Кремля "трошки застудився" через спеку і роботу кондиціонерів.

За даними ЗМІ, в ніч з 22 на 23 липня Путіну знадобилася термінова медична допомога. Він скаржився на сильну нудоту.

Раніше ЗМІ писали з посиланням на джерела в розвідці, що президент країни-агресора Володимир Путін впав у кому нібито після невдалої операції.

Астролог Влад Росс прогнозує, що серпень 2022 стане найнебезпечнішим місяцем для президента РФ Володимира Путіна в плані здоров'я. Фахівець не виключає, що його самопочуття може різко погіршитися, а крісло під російським диктатором остаточно розхитається.

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