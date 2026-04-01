Еліти зрадять диктатора лише за однієї умови: на що чекає російський бізнес

Руслан Іваненко
1 квітня 2026, 02:24оновлено 1 квітня, 03:25
Ослаблення системи та зростання загального невдоволення серед населення та бізнесу може спричинити ланцюг подій, які потенційно приведуть до змін у Росії.
Вузькі зустрічі еліт не проводяться через страх, що хтось "настукає" владі / колаж: Главред, фото: wikipedia, скріншот

Коротко:

  • Російські еліти незадоволені, але бояться репресій
  • Активи бізнесменів забирають, арешти щоденні
  • Галицького оголосили "ворогом народу" через критику війни

У російських владних та бізнесових колах зростає невдоволення політикою Кремля, однак страх перед репресіями блокує будь-які спроби опору. Про це під час чату на Главреді заявив економіст і колишній заступник міністра енергетики РФ Володимир Мілов.

"Дуже багатьох з них знаю, працював з ними. Знаю багатьох із вищого російського керівництва і половину з російського списку Forbes особисто. Вони всі незадоволені, але вони всі дуже бояться. Вони кажуть: "Вов, дивись, таких, як ми, саджають більше, ніж вас". І це правда", — зазначив Мілов.

Репресії проти бізнесу та чиновництва

За його словами, рівень репресій проти чиновництва та великого бізнесу в Росії максимально високий. Як приклад економіст навів історію підприємця Олександра Галицького, партнера Чемезова, який брав участь у створенні системи обов’язкового маркування товарів.

"Галицький це придумав і допоміг реалізувати. Зараз його розкулачують, арештовують майно і оголошують "ворогом народу", тому що Путіну донесли, що Галицький нібито говорив про те, що не треба було нападати на Україну", — пояснив Мілов.

Економіст підкреслив, що обговорювати політику Путіна навіть у вузькому колі стало неможливо.

"Ніхто не знає, хто з учасників "настукає". Вони всі проти на 100%, але всі бояться щось зробити", — зазначив Мілов.

Бунт еліт малоймовірний

Щодо можливості бунту еліт, Мілов налаштований скептично: "Згадайте, як все відбувалося під час Перебудови: еліти останніми щось зробили. Спочатку занепадає економіка і все починає валитися. Еліти, як правило, перебігають на інший бік, коли ситуація безнадійна".

Він також додав, що підтримки Путіна серед еліт не варто очікувати.

"Ми тут всі сидимо на італійському страйку, тобто робимо те, що маємо, але не більше. Великого ентузіазму в цій системі немає. І віри в майбутнє теж немає", — цитує олігарха Дерипаску Мілов.

На його думку, ключ до змін у Росії — це ослаблення системи та зростання загального невдоволення, яке зможе породити нові процеси.

Дивіться відео, в якому Володимир Мілов розповів про грошовий голод та інші проблеми в російському війську, а також про те, чому в Росії замислюються про скорочення масштабів бойових дій в Україні:

Економіка Росії - останні новини за темою

Як раніше повідомляв Главред, у Росії загострюється фінансова ситуація на тлі тривалої війни проти України. За інформацією джерел Financial Times, російський диктатор та воєнний злочинець Володимир Путін намагається залучити додаткові кошти від олігархів, фактично змушуючи їх робити внески до державного бюджету.

"Невдоволення Путіним у його власному оточенні тільки наростатиме", — підкреслює Ейдман.

Крім того, 2026 рік може стати для Росії періодом серйозних внутрішніх потрясінь, і ключовим джерелом ризиків виглядає саме економіка. Попри зовнішню стабільність, у країні накопичуються системні проблеми. Про це в чаті на Главреді розповів економіст, політик, колишній заступник міністра енергетики РФ Володимир Мілов.

Нагадаємо, що за словами військового експерта Романа Світана, поки триває конфлікт на Близькому Сході, російська економіка залишається відносно стабільною. Проте після його завершення можуть знову проявитися глибинні економічні проблеми країни-агресора.

Про персону: Володимир Мілов

Володимир Станіславович Мілов (18 червня 1972 року, Кемерово, Росія) – російський опозиційний політик, економіст та експерт у галузі енергетики. Закінчив електромеханічний факультет Московського державного гірничого університету. 1997-2002 рр. – працював в уряді РФ. Травень-жовтень 2002 р. – заступник міністра енергетики РФ. З 2008 по 2010 рік – член політради руху "Солідарність". У 2010-2015 рр. очолював партію "Демократичний вибір". У 2021 році виїхав з Росії. Після початку повномасштабної війни РФ проти України в лютому 2022 року засудив дії режиму Путіна і був внесений до списку "іноземних агентів" у Росії. З вересня 2022 року обіймає посаду віцепрезидента з міжнародної адвокації у фонді Free Russia Foundation (Вашингтон), де займається аналізом російських санкцій та демократичних реформ.

