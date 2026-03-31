Ударить по мільйонах людей: економіст назвав вирішальний рік для Росії

Економіст Володимир Мілов заявив, що поглиблення економічної кризи в Росії може стати передумовою для серйозних соціальних і політичних потрясінь.

Економіст назвав вирішальний рік для Росії - коли почнеться перелом

Про що йдеться у матеріалі:

Економічні проблеми РФ накопичуються

Втрата доходів громадян різко відіб'ється на ситуації в країні

У 2026 році варто очікувати на точку перелому

2026 рік може стати для Росії періодом серйозних внутрішніх потрясінь, і ключовим джерелом ризиків виглядає саме економіка. Попри зовнішню стабільність, у країні накопичуються системні проблеми. Про це в чаті на Главреді розповів економіст, політик, колишній заступник міністра енергетики РФ Володимир Мілов.

За його словами, Росія починає забувати, що означає тривала глибока економічна криза, яка не має швидкого виходу і супроводжується серйозними наслідками.

Він зазначає, що за сухими показниками на кшталт падіння ВВП стоять реальні проблеми: скорочення доходів населення, закриття бізнесів, звільнення працівників або переведення їх на неповний робочий тиждень і неоплачувані відпустки. У результаті багато людей залишаються без засобів до існування, особливо з огляду на те, що значна частина населення і раніше ледве зводила кінці з кінцями.

"Втрата доходів – дуже важка історія. Усі страшенно перекредитовані, повертати кредити банкам буде нічим. Зростатиме кількість особистих банкрутств. Вона зростає приблизно на третину на рік. Це вже мільйони людей на межі банкрутства. Тому спад економіки – це дуже боляче. Ми бачимо, який галас зараз почався через підвищення податків і закриття підприємств", - вказав він.

За словами Володимира Мілова, Росія починає забувати, що означає тривала глибока економічна криза, яка не має швидкого виходу і супроводжується серйозними наслідками. Він зазначає, що за сухими показниками на кшталт падіння ВВП стоять реальні проблеми: скорочення доходів населення, закриття бізнесів, звільнення працівників або переведення їх на неповний робочий тиждень і неоплачувані відпустки. У результаті багато людей залишаються без засобів до існування, особливо з огляду на те, що значна частина населення і раніше ледве зводила кінці з кінцями.

Мілов також припускає, що, як і раніше в історії Росії, основні труднощі почнуть загострюватися саме через економіку. Він вказує на те, що перші прояви цього вже помітні, адже навіть ті громадяни, які раніше залишалися лояльними до влади, починають змінювати риторику, і це стало відчутно вже на початку 2026 року.

"Тож це буде в 2026 році, але, можливо, і пізніше. Буде якась точка перелому. Добре пам'ятаю, як це відбувалося в 80-ті роки, коли всі навколо просто почали говорити, що "так не можна", і через якийсь час це вилилося в масштабний публічний, а потім і політичний протест. Складно сказати, як буде цього разу. Шанси на те, що 2026-й стане точкою перелому, дуже великі", - резюмує він.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у Росії загострюється фінансова ситуація на тлі тривалої війни проти України. За інформацією джерел Financial Times, російський диктатор та воєнний злочинець Володимир Путін намагається залучити додаткові кошти від олігархів, фактично змушуючи їх робити внески до державного бюджету.

Водночас, за оцінкою президента України Володимира Зеленського, Росія за перші два тижні війни на Близькому Сході отримала значні доходи завдяки зростанню цін на енергоресурси та частковому послабленню санкцій. Однак, як уточнив політичний аналітик і військовослужбовець Віктор Андрусів, йдеться радше про потенційні доходи, які можуть сягнути приблизно 10 мільярдів доларів до червня.

За словами військового експерта Романа Світана, поки триває конфлікт на Близькому Сході, російська економіка залишається відносно стабільною. Проте після його завершення можуть знову проявитися глибинні економічні проблеми країни-агресора.

Про персону: Володимир Мілов Володимир Станіславович Мілов (18 червня 1972 року, Кемерово, Росія) – російський опозиційний політик, економіст та експерт у галузі енергетики. Закінчив електромеханічний факультет Московського державного гірничого університету. 1997-2002 рр. – працював в уряді РФ. Травень-жовтень 2002 р. – заступник міністра енергетики РФ. З 2008 по 2010 рік – член політради руху "Солідарність". У 2010-2015 рр. очолював партію "Демократичний вибір". У 2021 році виїхав з Росії. Після початку повномасштабної війни РФ проти України в лютому 2022 року засудив дії режиму Путіна і був внесений до списку "іноземних агентів" у Росії. З вересня 2022 року обіймає посаду віцепрезидента з міжнародної адвокації у фонді Free Russia Foundation (Вашингтон), де займається аналізом російських санкцій та демократичних реформ.

