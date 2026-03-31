Ударить по мільйонах людей: економіст назвав вирішальний рік для Росії

Юрій Берендій
31 березня 2026, 21:50
Економіст Володимир Мілов заявив, що поглиблення економічної кризи в Росії може стати передумовою для серйозних соціальних і політичних потрясінь.
Економіст назвав вирішальний рік для Росії - коли почнеться перелом / Колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот з відео

  • Економічні проблеми РФ накопичуються
  • Втрата доходів громадян різко відіб'ється на ситуації в країні
  • У 2026 році варто очікувати на точку перелому

2026 рік може стати для Росії періодом серйозних внутрішніх потрясінь, і ключовим джерелом ризиків виглядає саме економіка. Попри зовнішню стабільність, у країні накопичуються системні проблеми. Про це в чаті на Главреді розповів економіст, політик, колишній заступник міністра енергетики РФ Володимир Мілов.

За його словами, Росія починає забувати, що означає тривала глибока економічна криза, яка не має швидкого виходу і супроводжується серйозними наслідками.

Він зазначає, що за сухими показниками на кшталт падіння ВВП стоять реальні проблеми: скорочення доходів населення, закриття бізнесів, звільнення працівників або переведення їх на неповний робочий тиждень і неоплачувані відпустки. У результаті багато людей залишаються без засобів до існування, особливо з огляду на те, що значна частина населення і раніше ледве зводила кінці з кінцями.

"Втрата доходів – дуже важка історія. Усі страшенно перекредитовані, повертати кредити банкам буде нічим. Зростатиме кількість особистих банкрутств. Вона зростає приблизно на третину на рік. Це вже мільйони людей на межі банкрутства. Тому спад економіки – це дуже боляче. Ми бачимо, який галас зараз почався через підвищення податків і закриття підприємств", - вказав він.

Мілов також припускає, що, як і раніше в історії Росії, основні труднощі почнуть загострюватися саме через економіку. Він вказує на те, що перші прояви цього вже помітні, адже навіть ті громадяни, які раніше залишалися лояльними до влади, починають змінювати риторику, і це стало відчутно вже на початку 2026 року.

"Тож це буде в 2026 році, але, можливо, і пізніше. Буде якась точка перелому. Добре пам'ятаю, як це відбувалося в 80-ті роки, коли всі навколо просто почали говорити, що "так не можна", і через якийсь час це вилилося в масштабний публічний, а потім і політичний протест. Складно сказати, як буде цього разу. Шанси на те, що 2026-й стане точкою перелому, дуже великі", - резюмує він.

Дивіться відео, в якому Володимир Мілов розповів про грошовий голод та інші проблеми в російському війську, а також про те, чому в Росії замислюються про скорочення масштабів бойових дій в Україні:

Який вплив мають санкції на Росію?
Який вплив мають санкції на Росію? / Інфографіка - Главред

Економіка Росії - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у Росії загострюється фінансова ситуація на тлі тривалої війни проти України. За інформацією джерел Financial Times, російський диктатор та воєнний злочинець Володимир Путін намагається залучити додаткові кошти від олігархів, фактично змушуючи їх робити внески до державного бюджету.

Водночас, за оцінкою президента України Володимира Зеленського, Росія за перші два тижні війни на Близькому Сході отримала значні доходи завдяки зростанню цін на енергоресурси та частковому послабленню санкцій. Однак, як уточнив політичний аналітик і військовослужбовець Віктор Андрусів, йдеться радше про потенційні доходи, які можуть сягнути приблизно 10 мільярдів доларів до червня.

За словами військового експерта Романа Світана, поки триває конфлікт на Близькому Сході, російська економіка залишається відносно стабільною. Проте після його завершення можуть знову проявитися глибинні економічні проблеми країни-агресора.

Про персону: Володимир Мілов

Володимир Станіславович Мілов (18 червня 1972 року, Кемерово, Росія) – російський опозиційний політик, економіст та експерт у галузі енергетики. Закінчив електромеханічний факультет Московського державного гірничого університету. 1997-2002 рр. – працював в уряді РФ. Травень-жовтень 2002 р. – заступник міністра енергетики РФ. З 2008 по 2010 рік – член політради руху "Солідарність". У 2010-2015 рр. очолював партію "Демократичний вибір". У 2021 році виїхав з Росії. Після початку повномасштабної війни РФ проти України в лютому 2022 року засудив дії режиму Путіна і був внесений до списку "іноземних агентів" у Росії. З вересня 2022 року обіймає посаду віцепрезидента з міжнародної адвокації у фонді Free Russia Foundation (Вашингтон), де займається аналізом російських санкцій та демократичних реформ.

Чи можуть США віддати зброю з PURL на Ближній Схід: Сибіга про розмову з Рубіо

Чи можуть США віддати зброю з PURL на Ближній Схід: Сибіга про розмову з Рубіо

22:13Україна
Ударить по мільйонах людей: економіст назвав вирішальний рік для Росії

Ударить по мільйонах людей: економіст назвав вирішальний рік для Росії

21:50Світ
Не лише Донбас: в ЄС зробили тривожну заяву про реальні плани Путіна на Україну

Не лише Донбас: в ЄС зробили тривожну заяву про реальні плани Путіна на Україну

21:01Війна
Реклама

Популярне

Більше
Різкий погодний поворот: синоптики розкрили терміни потепління в Києві

Різкий погодний поворот: синоптики розкрили терміни потепління в Києві

Китайський гороскоп на завтра, 1 квітня: Мавпам - побачення, Козлам - задоволення

Китайський гороскоп на завтра, 1 квітня: Мавпам - побачення, Козлам - задоволення

РФ обрала нові цілі для масованої атаки по Україні - які міста і області під прицілом

РФ обрала нові цілі для масованої атаки по Україні - які міста і області під прицілом

"Вся правда про материнство": Ребрик розповіла про зміни в молодшій доньці

"Вся правда про материнство": Ребрик розповіла про зміни в молодшій доньці

Долар і євро стрімко злетіли: новий курс валют на 1 квітня

Долар і євро стрімко злетіли: новий курс валют на 1 квітня

Останні новини

22:13

Чи можуть США віддати зброю з PURL на Ближній Схід: Сибіга про розмову з Рубіо

21:50

Ударить по мільйонах людей: економіст назвав вирішальний рік для РосіїВідео

21:48

Догляд є, а картопля дрібна: експерт розповів, як змінити ситуаціюВідео

21:47

Ці продукти не можна ставити в мікрохвильовку - вони вибухають

21:01

Секрети економії палива: витрата бензину та дизпалива зменшиться просто на очах

Військова перемога Путіна над Україною неможлива, 2026-й може стати точкою перелому для РФ – МіловВійськова перемога Путіна над Україною неможлива, 2026-й може стати точкою перелому для РФ – Мілов
21:01

Не лише Донбас: в ЄС зробили тривожну заяву про реальні плани Путіна на Україну

20:48

Як повернути білий колір шкарпеткам - ефективний домашній спосіб

20:46

Дитяча головоломка збиває з пантелику: лише 1% людей знайде пенал за 7 секунд

20:33

Злив даних та зняття обмежень: експерт розкрив механізм шантажу Угорщини в ЄС

Реклама
20:08

США пом’якшили санкції проти Росії: які заходи більше не діють

20:00

Похолодання до +10 градусів: на Тернопільщину суне потужний циклон

19:35

Вербна неділя - що не можна робити, щоб не накликати біду

19:35

Платіжки за квітень зміняться: хто з українців платитиме за газ більше

19:26

Росіянка влаштувала скандал на Кубку світу через гімн України - як її покараютьВідео

19:23

У віці 42 років помер комік і зірка американських серіалів

19:10

Пастка одностайності: Власюк пояснив, як вето Угорщини рятує гаманці КремляПогляд

19:00

"Аптека 9-1-1" передала сучасне кардіодіагностичне обладнання дитячій лікарні на Київщині новини компанії

18:54

"Сценарій Мадуро і Хаменеї": несподіваний прогноз щодо того, як США можуть усунути ПутінаВідео

18:53

6 головних помилок при випіканні паски: поради від Євгена Клопотенка

18:50

Проросте при будь-якій погоді: найкращі терміни для посіву моркви навесніВідео

Реклама
18:48

Великодній кошик "важчає": ціна на два базові продукти різко пішла вгору

18:43

У Чорному морі є свій "Бермудський трикутник": що топить кораблі навіть у штильВідео

18:35

"Дуже серйозна цифра": Зеленський розкрив втрати РФ та плани щодо мобілізації

18:20

З Вербною неділею — гарні картинки та теплі побажання

18:01

Чіткі вилиці, як у зірок: візажист розкрив 3 секрети контурингу обличчяВідео

17:54

У притулку собаку розлучили з другом: він продовжував чекати на нього щодняВідео

17:41

Дешевше вже нікуди: базовий продукт різко впав у ціні, скільки тепер коштує

17:36

"В України є два місяці": Росія виставила новий ультиматум, що вимагають

17:34

Від бур’янів не залишиться й сліду: натуральний спосіб здивує швидким результатомВідео

17:27

Південний циклон різко погіршить погоду на Житомирщині: коли він відступить

17:21

Хотіла б повернутися: блогерка Стужук сумує за Україною

17:20

РФ обрала нові цілі для масованої атаки по Україні - які міста і області під прицілом

17:00

"Ніндзяго: Повстання драконів" на ПЛЮСПЛЮС: коли дивитися

16:54

Донька Володимира Комарова зворушливо попрощалася з батьком

16:52

Доведеться купувати новий: який посуд не можна мити в гарячій водіВідео

16:51

"Зовсім іншим став": ексучасник DZIDZIO розкрив, що сталося з Михайлом Хомою

16:46

Україна запропонувала перемир'я у війні: як відповів Кремль та коли воно може початись

16:37

Прихована кнопка у пральній машині: чому про неї не знають роками

16:28

Смерть чоловіка стала поштовхом для жінки: одна запис круто змінила все життя

16:13

Пушкін - великий майстер плагіату: у кого російський поет крав ідеї для творів

Реклама
16:11

Долар і євро стрімко злетіли: новий курс валют на 1 квітня

15:55

Голуби та миші бояться як вогню — недорогий спосіб захистити город і садВідео

15:50

Без яєць і термометра: як приготувати шикарну глазур для паски за 10 хвилин

15:46

Вони не такі, як усі: коли народжуються люди з унікальною долею

15:41

"Хочу, щоб ви знали": Селін Діон перервала мовчання щодо невиліковної хворобиВідео

15:10

Ціни на бензин стрімко зросли: чоловік знайшов спосіб їздити майже безкоштовноВідео

15:02

У перші дні квітня Рівненщину заливатиме дощами: коли очікувати негоду

14:58

Як правильно збирати березовий сік: головні хитрощі, які варто знати усімВідео

14:49

Чого зараз найбільше боїться Путін: російський політик розкрив правду

14:44

Дощі з мокрим снігом накриють Львівщину: коли погода різко погіршиться

