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Захід не готовий виграти у Путіна війну - Фесенко

Ангеліна Підвисоцька
27 жовтня 2023, 18:02оновлено 27 жовтня, 20:00
Експерт назвав головний нюанс, який впливає на готовність Заходу до повного розгрому Росії.
ВСУ, Фесенко, Путін
Захід не готовий перемогти Путіна / Колаж: Главред, фото: командування Об'єднаних Сил ЗС України, скріншот з відео, Главред

Україна робить все, щоб зберегти державу і перемогти у війні, яку розпочав російський диктатор Володимир Путін. Однак не можна сказати, що Захід готовий побачити "директора Росії" в ролі програв. Про це в інтерв'ю Главреду розповів голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко.

Він зазначив, що лише після повномасштабного вторгнення РФ і після того, як Україна відвоювала Київ, Захід зрозумів, що Путін почав гібридну війну і це є випробуванням для всього Заходу.

"У 2022 році таке розуміння з'явилося, але вони почекали, чи вистоїть Україна. І коли зрозуміли, що вистояла, тоді зрозуміли, що нам треба допомогти, і що не можна дати Путіну виграти цю війну. Але проблема в тому, що вони не готові виграти у Путіна",- сказав Фесенко.

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У чому полягає проблема неготовності

Головне, через що у Заходу немає відчуття готовності перемогти Путіна полягає в тому, що у них немає розуміння і стратегії, як закінчити війну в Україні.

Фесенко переконаний, що компроміс з Путіним призведе до того, що всі ризики і проблеми нікуди не подінуться. Якщо ж домовлятися з диктатором на його умовах, то він почне сильно нахабніти в майбутньому і до нього підключаться Китай і Іран.

"У Заходу немає чіткого стратегічного розуміння, що робити далі з Путіним і з путінською Росією. Домінує позиція: "Якось жили раніше, будемо жити і далі поруч з ним". Так само як жили з Радянським Союзом. А якщо Путін починає гібридну війну проти Заходу, і атака ХАМАСу - це лише перший акт? Тому їм треба думати, зважувати різні сценарії", - розповів Фесенко.

Хто такий Володимир Фесенко

Фесенко Володимир (8 листопада 1958, Лозова, Харківська область) - український політолог, голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента". Лауреат премії "Celebrity Awards 2020" в номінації "Політолог року", пише Вікіпедія.

Коли і як закінчиться війна

Перший заступник міністра оборони України Олексій Павлюк зробив приголомшливий прогноз і заявив, що наступного року Україна переможе. Він додав, що Україна має озброєння, яке наближає перемогу ЗСУ і не дає окупантам досягти успіху.

Азербайджанський військовий аналітик Агіль Рустамзаде розповів яким буде закінчення війни і назвав 3 сценарії. Він вважає, що навіть після перемоги Україні варто бути напоготові, адже РФ може атакувати країну знову.

Військовий експерт Роман Світан назвав місяць і сценарій закінчення війни в Україні. Він вважає, що до кінця вересня наступного року закінчиться війна проти Росії її розгромом.

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війна в Україні вторгнення Росії Володимир Фесенко
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