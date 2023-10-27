Захід не готовий виграти у Путіна війну - Фесенко

Україна робить все, щоб зберегти державу і перемогти у війні, яку розпочав російський диктатор Володимир Путін. Однак не можна сказати, що Захід готовий побачити "директора Росії" в ролі програв. Про це в інтерв'ю Главреду розповів голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко.
Він зазначив, що лише після повномасштабного вторгнення РФ і після того, як Україна відвоювала Київ, Захід зрозумів, що Путін почав гібридну війну і це є випробуванням для всього Заходу.
"У 2022 році таке розуміння з'явилося, але вони почекали, чи вистоїть Україна. І коли зрозуміли, що вистояла, тоді зрозуміли, що нам треба допомогти, і що не можна дати Путіну виграти цю війну. Але проблема в тому, що вони не готові виграти у Путіна",- сказав Фесенко.відео дня
У чому полягає проблема неготовності
Головне, через що у Заходу немає відчуття готовності перемогти Путіна полягає в тому, що у них немає розуміння і стратегії, як закінчити війну в Україні.
Фесенко переконаний, що компроміс з Путіним призведе до того, що всі ризики і проблеми нікуди не подінуться. Якщо ж домовлятися з диктатором на його умовах, то він почне сильно нахабніти в майбутньому і до нього підключаться Китай і Іран.
"У Заходу немає чіткого стратегічного розуміння, що робити далі з Путіним і з путінською Росією. Домінує позиція: "Якось жили раніше, будемо жити і далі поруч з ним". Так само як жили з Радянським Союзом. А якщо Путін починає гібридну війну проти Заходу, і атака ХАМАСу - це лише перший акт? Тому їм треба думати, зважувати різні сценарії", - розповів Фесенко.
Хто такий Володимир Фесенко
Фесенко Володимир (8 листопада 1958, Лозова, Харківська область) - український політолог, голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента". Лауреат премії "Celebrity Awards 2020" в номінації "Політолог року", пише Вікіпедія.
Коли і як закінчиться війна
Перший заступник міністра оборони України Олексій Павлюк зробив приголомшливий прогноз і заявив, що наступного року Україна переможе. Він додав, що Україна має озброєння, яке наближає перемогу ЗСУ і не дає окупантам досягти успіху.
Азербайджанський військовий аналітик Агіль Рустамзаде розповів яким буде закінчення війни і назвав 3 сценарії. Він вважає, що навіть після перемоги Україні варто бути напоготові, адже РФ може атакувати країну знову.
Військовий експерт Роман Світан назвав місяць і сценарій закінчення війни в Україні. Він вважає, що до кінця вересня наступного року закінчиться війна проти Росії її розгромом.
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