Бойові птахи "під чужим прапором": у Шойгу вибухнули фантазіями на адресу України

У Міністерстві оборони російських окупантів звинуватили Україну в нібито підготовці провокацій із застосуванням біологічної зброї. Згідно з фантазіями відомства агресора Росії, у Львові був тренінг, проведення якого, мовляв, передбачало можливість появи "інфекційного захворювання вірусом грипу птахів", в якому потім звинуватять Москву.
Як повідомляють пропагандисти ТАСС, начальник військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту РФ Ігор Кирилов звинуватив Службу безпеки України та Національну поліцію у підготовці так званих провокацій за участю птахів.
За словами Кирилова, сценарій "провокації проти Росії", мовляв, був відпрацьований на тренінгу в серпні-вересні у Львові.
Буцімто "задум України" полягає в тому, що в Миколаївській області "під чужим прапором" повинні з'явитися інфіковані вірусом група птиці. У всьому цьому, мовляв, повинні звинуватити Росію.
Також в Міноборони РФ додумали, що "провокація" готується під патронатом Великобританії.
Жодних доказів чи навіть спроб обґрунтувати свої звинувачення у Міноборони окупантів не було.
Бойові кліщі та комарі "на озброєнні" України
У липні минулого року в Міноборони Росії говорили, що фахівці США в Україні вивчали іксодових кліщів, які є переносниками низки небезпечних інфекцій. Мовляв, кліщів збирали на південному сході України "де розташовані природні осередки інфекцій, характерних для території Росії".
У жовтні постійний представник окупантів в ООН Василь Небензя на засіданні організації заявив, що Росія "отримала документи" про нібито діяльність на території України американських біолабораторій. Мовляв, там вивчалося поширення "небезпечних інфекцій", які передаються птахами, кажанами і комарами.
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