Бойові птахи "під чужим прапором": у Шойгу вибухнули фантазіями на адресу України

У Міноборони окупантів Росії звинуватили Україну в "проведенні провокацій з біологічною зброєю" і злякалися нових "українських" бойових птахів.

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У Міноборони РФ звинуватили Україну в підготовці у Львові тренінгу із запуску "заражених птахів" / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube, ua.depositphotos.com

У Міністерстві оборони російських окупантів звинуватили Україну в нібито підготовці провокацій із застосуванням біологічної зброї. Згідно з фантазіями відомства агресора Росії, у Львові був тренінг, проведення якого, мовляв, передбачало можливість появи "інфекційного захворювання вірусом грипу птахів", в якому потім звинуватять Москву.

Як повідомляють пропагандисти ТАСС, начальник військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту РФ Ігор Кирилов звинуватив Службу безпеки України та Національну поліцію у підготовці так званих провокацій за участю птахів.

За словами Кирилова, сценарій "провокації проти Росії", мовляв, був відпрацьований на тренінгу в серпні-вересні у Львові.

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Буцімто "задум України" полягає в тому, що в Миколаївській області "під чужим прапором" повинні з'явитися інфіковані вірусом група птиці. У всьому цьому, мовляв, повинні звинуватити Росію.

Також в Міноборони РФ додумали, що "провокація" готується під патронатом Великобританії.

Жодних доказів чи навіть спроб обґрунтувати свої звинувачення у Міноборони окупантів не було.

Бойові кліщі та комарі "на озброєнні" України

У липні минулого року в Міноборони Росії говорили, що фахівці США в Україні вивчали іксодових кліщів, які є переносниками низки небезпечних інфекцій. Мовляв, кліщів збирали на південному сході України "де розташовані природні осередки інфекцій, характерних для території Росії".

У жовтні постійний представник окупантів в ООН Василь Небензя на засіданні організації заявив, що Росія "отримала документи" про нібито діяльність на території України американських біолабораторій. Мовляв, там вивчалося поширення "небезпечних інфекцій", які передаються птахами, кажанами і комарами.

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