Експерт спрогнозував терміни війни в Ізраїлі

Конфлікти на Близькому Сході зазвичай швидко закінчуються, проте є одне "але".

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Є сценарій, за якого війна в Ізраїлі може затягнутися / Колаж Главреда. Фото: скріншот відео, ua.depositphoto.com

Війна в Ізраїлі у її нинішньому стані навряд чи триватиме довше ніж місяць, зазначив в інтерв'ю Главреду доктор політичних наук, політичний експерт Максим Розумний.

Однак терміни війни в Ізраїлі будуть залежати від того, чи не з'являться нові сторони конфлікту.

"Якщо вона не переросте у щось більше, із залученням нових суб'єктів, то попередній досвід конфліктів на території Ізраїлю показує, що це навряд чи може бути довга історія - це все займе до місяця часу, не більше. Тому що "ХАМАС" буде розгромлений найближчим часом, а якщо більше ніхто не втрутиться в цю ситуацію, то на цьому військова фаза може бути закінчена досить швидко", - сказав Розумний.

Дивіться відео інтерв'ю Максима Розумного Главреду про війну в Ізраїлі:

Наземну операцію в Газі ізраїльтяни можуть почати з повної зачистки і витіснення арабського населення, що поки, підкреслив Розумний, "виглядає фантастично".

"Але якщо ні, то це будуть якісь точкові удари, які не повинні забрати багато часу. Власне, так звикли на Близькому Сході воювати, тому що це, крім усього іншого, маленька територія", - пояснив експерт.

У будь-якому випадку фокус буде зміщено більше на Ізраїль, ніж на Україну, констатував Розумний.

"Тому що навіть якщо бойові дії будуть нетривалими, то політичне врегулювання займе дуже багато часу, що є традицією для цього регіону. І ці нові переговори, і заяви Ліги арабських держав, і американська участь, і росіяни, очевидно, не сидітимуть мовчки - все це займе тривалий час. І для нас це справді перемикання уваги, яке, до речі, має суто медійно-технологічну природу", - додав він.

Хто такий Максим Розумний? Максим Розумний-український політолог, філософ, журналіст, поет. Доктор політичних наук. народився 27 червня 1969 року в місті Києві. Закінчив Київський державний університет імені Тараса Шевченка, факультет журналістики (1992 р.). Завідувач відділу стратегічних комунікацій Національного інституту стратегічних досліджень (2005-2008); радник віце-прем'єр-міністра України (2008); завідувач відділу гуманітарної політики та безпеки Національного Інституту проблем міжнародної безпеки (з 2009).

Війна в Ізраїлі

7 жовтня ХАМАС перейшов у наступ на Ізраїль - бойовики прорвали кордон і скоїли низку злочинів проти цивільних, захопивши при цьому шматок території країни.

Вже за кілька днів армія Ізраїлю ситуацію стабілізувала. Командування звітувало про повернення під контроль всіх раніше захоплених ХАМАСом районів. Відбувалися поодинокі перестрілки з бойовиками. Однак терористи досі утримують цивільних заручників, у тому числі громадян інших країн.

Невдовзі міністр оборони країни Йоав Галант заявив про те, що Єрусалим переходить до повноцінного наступу на сектор Гази.

Операція була запланована на вихідні, але її відклали на кілька днів, принаймні частково через погодні умови, які ускладнили б ізраїльським пілотам і операторам безпілотників забезпечення повітряного прикриття наземних сил, повідомили офіцери.

Хоча все це сталося на тлі загроз Іраном, що Тегеран втрутиться у війну у разі вторгнення ЦАХАЛ в сектор Гази. США та Ізраїль стурбовані ситуацією - другий фронт може бути відкритий на півночі Ізраїлю, якщо Хезболла за підтримки Тегерана зважиться на військове вторгнення.

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