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Україна показала силу на полі бою: у США заявили, що не дадуть Києву програти

Андрій Ганчук
16 жовтня 2023, 17:30 оновлено 16 жовтня, 17:35
Адміністрація президента Джо Байдена працюватиме над тим, щоб забезпечити Україні безперебійну військову підтримку, сказала очільниця Мінфіну Джанет Йеллен.
Путін, США, Україна
США не можуть дозволити Україні програти війну з економічних причин - міністр фінансів / Колаж: Главред, фото: Офіс президента, скріншот YouTube

Військова підтримка України - пріоритет для США і Європи, американська держава не дозволить, щоб Київ програв війну з економічних причин. Україна показала свою здатність досягати успіху на полі бою, а Білий дім докладе зусиль для забезпечення безперебійної допомоги. Про це заявила міністерка фінансів Штатів Джаннет Йеллен.

Як повідомляє Reuters, на зустрічі зі своїми колегами із країн Євросоюзу вона розповіла про те, що не можна допустити поразки України, яка показала здатність битися на полі бою, причому з економічних причин.

"Ми не можемо дозволити Україні програти війну з економічних причин, коли вона продемонструвала здатність домогтися успіху на полі бою", - зазначила Йеллен.

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За її словами, адміністрація Байдена готова підтримувати Україну "стільки, скільки буде потрібно" і побореться за те, щоб "республіканці" і "демократи" схвалювали безперебійну військову підтримку Києва.

Журналісти акцентували увагу на тому, що Йеллен проводить зустріч з міністрами фінансів ЄС на тлі підготовки Білого дому до проведення нового пакету військової допомоги на 2 мільярди доларів. Кошти підуть Україні та Ізраїлю, який відбиває військове вторгнення терористів ХАМАС.

Військова допомога США

США можуть об'єднати у один пакет фінансування для України, Ізраїлю та Тайваню, днями писали журналісти NBC News. За інформацією журналістів, об'єднання допомоги країнам в один пакет має допомогти Білому дому добитися схвалення на відправку військової допомоги Києву.

США можуть одночасно забезпечувати зброєю і Ізраїль, і Україну, сказав міністр оборони Ллойд Остін. За його словами, Штати допоможуть Єрусалиму зброєю для відбиття атаки ХАМАС навіть у тому випадку, якщо будуть надавати Києву озброєння, необхідні для перемоги над РФ.

США готують пакет військової допомоги Україні та Ізраїлю, розповів радник Байдена з питань національної безпеки Джейк Салліван. Як сказав чиновник, мова йде про пакет на суму понад 2 мільярди доларів. Для цього Байден має намір провести інтенсивні перемовини із Конгресом.

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новини США військова допомога Джанет Йеллен війна Росії та України
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