"Росія вбиває цю організацію": Кулеба закликав вигнати агресора з ОБСЄ

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що Росія фактично взяла ОБСЄ в заручники. Він наполягає на виключенні Росії із організації.

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Кулеба закликав вигнати Росію з ОБСЄ / Колаж Главред, фото: скріншот із відео, Верховна рада України

Дмитро Кулеба закликав виключити Росію із складу ОБСЄ. На думку міністра закордонних справ України Кремль вбиває цю оранізацію зсередини

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на пресконференції з головою ОБСЄ, міністром закордонних справ Албанії Буяром Османі.

"Москва фактично взяла ОБСЄ в заручники, маніпулюючи принципом консенсусу і таким чином руйнуючи організацію зсередини", - наголосив Кулеба.

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За його словами, країна-агресор зараз намагається посіяти хаос та дестабілізацію, і саме вона становить найбільшу загрозу для співробітництва та безпеки в Європі.

Він вказав на необхідність виключити Росію з ОБСЄ та відокремити її від Європи, як спосіб врятувати ОБСЄ, безпеку та співпрацю в Європі.

"Все, що зараз робить Росія в ОБСЄ, вбиває цю організацію... Ситуація в ОБСЄ дуже складна, болюча, але вибір дуже простий - або повільна смерть з Росією, або нове життя без неї. Я легко собі уявляю ОБСЄ без РФ. Але шлях до цього, безумовно, буде болючий. Це як лікування хвороби: лікуватися іноді дуже боляче, але для виживання й здорового життя цей шлях треба пройти. Ми вже бачимо контури всередині нової ОБСЄ, коли через блокування Росією тих чи інших рішень держави-учасниці знаходять шлях, як обійти російське вето", - додав глава МЗС.

Як сказав міністр закордонних справ, ця ситуація особливо важлива для роботи координатора проєктів ОБСЄ в Україні та інших аспектів.

"Я дотримуюся цієї позиції, незважаючи на те, що деякі наші друзі країни в ОБСЄ розводять руками й кажуть, що нічого не можемо вдіяти, тому що принцип консенсусу", - сказав Кулеба.

Інші заяви Кулеби

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба попередив, що майбутній політичний сезон у світі може бути непростим для України у дипломатичному сенсі, у різних державах можуть звучати заклики до того, щоб Україна погодилася на переговори з країною-агресоркою Росією. Є п’ять причин, через які цей період буде непростим.

Водночас, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба зазначив, що Україна зрозуміє про готовність Росії до переговорів лише тоді, коли остання виведе свої війська з нашої території.

Також, Дмитро Кулеба заявив, що Африка хоче не лише купувати українську зброю, а й зацікавлена в тому, щоб розмістити на своїй території її виробництво.

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