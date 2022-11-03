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Експерт спрогнозував, чи здатний Іран розв'язати війну на Середньому Сході

3 листопада 2022, 19:40

На думку експерта Іллі Куси, останні войовничі заяви Ірану аж ніяк не понесуть за собою потужного і серйозного загострення на Середньому Сході.

Куса, Іран
Експерт спрогнозував, чи здатний Іран розв'язати війну на Середньому Сході / https://ua.depositphotos.com і УНІАН

Іран не готовий розв'язати нову війну на Середньому Сході. Про це в інтерв'ю Главреду розповів експерт з питань міжнародної політики та Близького Сходу Українського інституту майбутнього Ілля Куса.

"Я вважаю, що не готовий. Це для нього занадто ризиковано, і ірраціонально. Він не зможе перемогти в такій війні, тобто між Іраном і арабськими союзниками, Ізраїлем і Штатами. Немає ніяких раптових передумов. Крім того, громадськість Ірану теж проти цього", ‒ сказав він.

На думку Куси, останні войовничі заяви не понесуть за собою серйозного загострення на Середньому Сході.

"Якщо ми говоримо про заяви, то була одна заява з боку головнокомандувача іранського КВІР, який звинуватив Саудівську Аравію в розгойдуванні ситуації всередині Ірану. Почасти це правда, враховуючи, що Саудівська Аравія вливає багато грошей в медійну розкачку. У цьому плані це, скоріше, був сигнал Ірану, але я не розглядаю це як оголошення війни або як намір щось розгойдати. Знову ж таки, Іран має можливості для непрямого тиску на Саудівську Аравію через Ємен. Вони робили це і раніше - ударами по об'єктах нафтової інфраструктури з боку Ємену або ескалацією бойових дій. Я не розумію, навіщо їм нападати безпосередньо, оскільки це занадто незграбно. Стосовно того, що Саудівська Аравія нібито передала дані розвідки американцям. Якщо це правда, то очевидно, що Саудівська Аравія буде запитувати допомогу з боку Сполучених Штатів, щоб бути впевненими в тому, що США їх захистять (тому що з Байденом у Ер-Ріяда відносини не складаються)", ‒ підсумував він.

Роль Ірану у війні Росії проти України

Глава МЗС України Дмитро Кулеба раніше сказав, що Іран став співучасником військових злочинів і терактів країни-окупанта Росії на території України. Заяву він зробив у зв'язку з ударами по цивільній і критичній інфраструктурі іранськими дронами-камікадзе. В результаті терористичних атак гинуть мирні люди, серед яких діти.

У середині жовтня The Washington Post повідомила, що Іран має намір передати Росії балістичні ракети класу "земля-земля" для застосування їх проти України. Вказувалося, що перша партія таких ракет вже виробляється на заводах.

У МЗС України ініціювали розрив дипломатичних відносин з Іраном. Керівник зовнішньополітичного відомства Дмитро Кулеба сказав, що Тегеран діє підло і брехливо. Київ не буде такого терпіти.

Іран офіційно заперечує інформацію, згідно з якою Тегеран передає Москві зброю. Йдеться, в тому числі, і про постачання окупантам РФ дронів-камікадзе.

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