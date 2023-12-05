Експерт спрогнозував, що може спровокувати бунти в Росії

Дмитро Снєгирьов вважає, що є вагомі причини, за якими путінський режим поки не збирається проводити другу хвилю масової мобілізації.

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Дмитро Снєгирьов вважає, що бунти в Росії викличуть військові поразки в Україні / колаж Главред, фото УНІАН і ua.depositphotos.com

Соціальні потрясіння в країні-агресора РФ можуть бути викликані військовими поразками в Україні, а не проблемами в російській економіці. Про це в інтерв'ю Главреду розповів співголова громадської ініціативи "Права справа" Дмитро Снєгирьов.

"Я не буду давати подібних оцінок. Запас міцності є ‒ за оцінками західних розвідок, РФ економічно (людський фактор у росіян присутній постійно) може продовжувати активні бойові дії в Україні ще півтора року", - сказав він.

Снєгирьов вважає, що саме через вищевказані фактори путінський режим поки не збирається проводити другу хвилю масової мобілізації.

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"Я скептично ставлюся до соціальних потрясінь в Росії. Їх основою можуть бути не руйнівні процеси в економіці, а військові поразки в Україні. Якщо брати приклади з історії, то революція 1905 року, була, в першу чергу, пов'язана з військовими поразками в російсько-японській війні, а не з економічною стагнацією (адже тоді якраз починали впроваджувати реформи Столипіна). Відповідно, якщо на фронті будуть чутливі для РФ військові поразки з великою кількістю жертв серед особового складу, це може викликати серйозні потрясіння. Саме тому в РФ намагаються уникати другої хвилі масової мобілізації, щоб не підвищувати градус протистояння. Росіяни не готові до проведення мобілізації - в першу чергу, політично. Тому вони і далі будуть жити з синдромом імперця, і будуть голодними, але войовничими", ‒ сказав він.

Хто такий Дмитро Снєгирьов Дмитро Снєгирьов (11 жовтня 1971, Луганськ) – експерт з військових питань, блогер. Історик і юрист. Співголова громадської ініціативи "Права Справа".

Можливість бунту в Росії:

Раніше в Головному управлінні розвідки Міноборони України заявили, що у Путіна бояться бунту. Саме тому Москва офіційно не оголошує мобілізацію. Росіяни, в свою чергу, бояться, що їх будуть закликати у війська так само, як і на окупованому Донбасі.

Також у ГУР Міноборони зазначили, що у Росії розростається переполох і напруга. Населення все більше незадоволене війною проти України, інфляцією і подорожчанням продуктів. Інформацію про це отримує і Москва.

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