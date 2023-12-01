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Атаки по Росії можуть стати "тригером" для революції - Мусієнко

Руслана Заклінська
1 грудня 2023, 04:26
Українські атаки по території Росії можуть призвести до заколоту чи революції в цій країні.
Атаки по Росії можуть стати 'тригером' для революції - Мусієнко
Удари по території РФ можуть спровокувати революцію в окупантів / Колаж: Главред, фото: facebook.com/musiienkoua, росСМИ

На території Росії вже відбулося кілька атак на військові об'єкти і експерти вважають, що це може призвести до більш серйозних заворушень. Чим більше атак по території Росії здійснює Україна, тим вища ймовірність того, що це призведе до заколоту чи революції всередині країни. Про це в інтерв'ю Главреду повідомив військовий експерт, керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

"Мобілізовані росіяни чи формування на кшталт Шторм-Z можуть розвернути зброю проти своїх командирів або зроблять щось з того, до чого прагнув Пригожин. Причому їхні дії будуть вже більш вдалими. Тоді вони заручаться підтримкою і так званого російського глибинного народу", - сказаав Мусієнко.

За його словами, суспільство у Росії йде за тими, у кого сила. Якщо воно відчує, що Путін втрачає здатність керувати державою, а силові можливості опиняються в руках озброєних рухів, то ці рухи і підтримає.

"Бунт або революцію у Росії розпочне не хтось із верхівки чи російської опозиції за кордоном, яка всіх навчає правам людини і ліберальним свободам, а з тих, кому набридло сидіти в окопах без патронів та йти на штурми зі 100% ймовірністю загибелі. Ці події розпочнуться з низів, а далі вже невідомо, хто може цим скористатися", - додав експерт.

Мусієнко підкреслює, що революція в Росії не розпочнеться зі сторони верхівки чи опозиції, а з тих, кому набридло перебувати на передовій без підтримки та імовірності виживання. Вірогідні, ці події почнуться знизу і подальший їхній розвиток вже невідомий. Все залежатиме від того, хто зможе використати цю ситуацію.

Дивіться відео, у якому Олександр Мусієнко пояснив, як у Росії може вибухнути бунт:

Прогнози Мусієнка та бунти в РФ

Як повідомляв Главред, на думку Мусієнка, подальші удари по території Росії можуть активізувати осіб, що брали участь у заколоті Пригожина, та спонукати їх до нових активних заходів проти путінського режиму. Ця група осіб має значний потенціал здійснити конкретні кроки, спрямовані на повалення путінського режиму та завершення війни.

Також подальші бойові дії на фронті можуть тривати й під час зимового періоду. Але все це буде залежати від того, як розвиватимуться події на лівому березі Херсонщини. Успіх операцій на цій території визначатиме, яким буде стан справ на фронті під час зими.

Раніше повідомлялось, що чеченська армія може піти на Москву. За словами Гельмана, ідеологія "руського світу" стає все менш привабливою для багатьох, особливо для мусульман, і вже не викликає їхніх інтересів та підтримки.

Хто такий Олександр Мусієнко

Олександр Мусієнко - блогер і експерт. Є головою недержавної організації "Центр військово-правових досліджень". Виступає в якості експерта в ефірах телеканалів, пише My.ua.

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