У Путіна бояться бунту: в ГУР зробили заяву про масову мобілізацію в РФ

Агресор Росія готує свій інструментарій репресій до нових хвиль мобілізації, сказав представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов.

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Росія мобілізує на війну з Україною десятки тисяч людей на місяць - ГУР / Колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот соцмережі

Країна-окупант Росія боїться громадських бунтів і тому не оголошує відкриту масову мобілізацію. Прихована мобілізація триває - Москва призиває на війну десятки тисяч людей на місяць. Державну машину готують до нових хвиль мобілізації. Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов.

В ефірі всеукраїнського телемарафону UA Разом він розповів про те, що реальна мобілізація в Росії не припиняється. На війну проти України відправляють десятки тисяч людей на місяць.

За його словами, державну машину готують до нових хвиль мобілізації. Законодавство змінюють таким чином, щоб призов не призвів до протестів.

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"Машину готують до нових хвиль мобілізації. Юридично законодавство і повноваження репресивних органів (Росії – ред.) збільшуються таким чином, щоб у будь-який момент несподіване оголошення рішення про нову хвилю мобілізації не могло зустрітися з відчутним опором", - зазначив Юсов.

Також він додав, що в Кремлі бояться громадського бунту, а самі росіяни побоюються мобілізації, як на окупованому Донбасі.

"Бояться, що будуть забирати людей з вулиці. Так зараз роблять на окупованих територіях України. Зокрема, на Донбасі", - підкреслив Андрій Юсов.

Мобілізація в Росії

У вересні в розвідці Британії заявили, що Путін має намір набрати 420 тисяч осіб на війну проти України. На думку британців, Росія хоче провести ще одну хвилю, проте на загальну мобілізацію Кремль не зважиться.

Заступник начальника ГУР Міноборони України Вадим Скібіцький в інтерв'ю Українській правді раніше заявив, що Росія поки що не готується до масштабної мобілізації. За його словами, Москва працює над тим, щоб перевести на контракт вже мобілізованих.

"У тому числі і погрозами проходить цей процес. Але насправді чисельність за цей період часу Збройних сил Російської Федерації суттєво не збільшилася", - сказав Скібіцький.

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