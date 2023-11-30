У Росії розростається переполох і напруга: в ГУР назвали три причини

Ситуація в суспільстві країни-агресора Росії погіршується, таку інформацію отримує і керівництво в Москві, розповіли у Головному управлінні розвідки.

https://glavred.net/ukraine/v-rossii-razrastaetsya-perepoloh-i-napryazhenie-v-gur-nazvali-tri-prichiny-10521040.html Посилання скопійоване

Росія Путіна бідніє, невдоволення війною проти України зростає - ГУР / Колаж : Главред, фото: скріншот YouTube, УНІАН

У Росії зростає соціальна напруга та протестна активність через невдоволення війною проти України, інфляцію та підвищення цін на продукти. Обстановку знає і вище керівництво в Москві. Про це заявили в Головному управлінні розвідки Міноборони України.

Як повідомили у ГУР, соціальна напруга зростає в європейській частині російської держави.

"Головне управління розвідки Міністерства оборони України інформує, що всередині держави-агресора Росії, зокрема, в її європейській частині, зростає соціальна напруга", - вважають у розвідці. відео дня

Також у відомстві акцентували увагу на тому, що до такого висновку приходять, у тому числі, російські чиновник і представники спецслужб. Ситуація відображається в закритих доповідях для Москви.

У Росії зростає протестна активність через війну з Україною

Крім того, як вважають у ГУР, протестна активність у Росії посилюється і через невдоволення війною проти України.

Тим часом зростає рівень злочинності у регіонах через втрату людьми стабільного джерела доходу, проблеми із пошуком роботи і "алкоголізацією" населення.

При цьому на посилення соціальної напруженості в РФ прямо впливають високі темпи інфляції і підвищення цін на продукти.

У Росії хочуть перемовин із Україною

У Росії все більше хочуть перемовин із Україною і чекають бідності, йдеться в дослідженні Russian Field. Під час опитування, яке було проведено в період з 21 по 29 жовтня, 48% респондентів висловилися за діалог з Києвом.

Втім, війну проти України підтримують 39% опитаних.

Більше половини респондентів проти нової мобілізації в Росії.

"58% респондентів не підтримали б проведення другої хвилі мобілізації. Частка тих, хто підтримає другу хвилю мобілізації, дещо зростає за умови, якщо про це рішення оголосить Володимир Путін", - зазначено в дослідженні.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.