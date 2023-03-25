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Експерт пояснив, навіщо Шойгу і Медведєв оскаженіло "махають ядерним кийком"

25 березня 2023, 11:09
Досить ймовірно, каже експерт з питань енергетики Михайло Гончар, що країна-агресор, РФ, влаштує якусь небезпечну провокацію на Запорізькій АЕС.
Гончар, Шойшгу, Медведєв
Михайло Гончар, Сергій Шойгу, Дмитро Медведєв / колаж фото УНІАН

Недавні заяви колишнього президента країни-агресора, РФ, Дмитра Медведєва і російського міністра оборони Сергія Шойгу є нічим іншим, окрім як черговими помахами "ядерним кийком". Про це в інтерв'ю Главреду сказав президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ", експерт з питань енергетики Михайло Гончар.

"Приводів "психанути" у росіян і без цього вистачає, або ж вони можуть такі приводи придумати, за ними не заіржавіє. Інша справа, коли справа доходить до практичного застосування, так що це не просто риторика для пропаганди. Це не просто так, коли дали команду, і ракета з ядерним боєзарядом кудись полетіла. Те, з чого виходять росіяни – в черговий раз намалювати червону лінію, і потім почати лякати застосуванням ядерної зброї. Тактичної ядерної зброї, бо стратегічну проти України РФ застосувати не може в принципі, адже вона призначена для ураження об'єктів на великій відстані. Але для такого безпрецедентного застосування треба провести відповідну підготовку і випробування, тому що ніде на практиці така зброя не застосовувалася. А для цього потрібно провести підготовчі роботи на якомусь з полігонів, що не залишиться непоміченим", - сказав він.

Як каже Гончар, досить імовірно, що країна-агресор влаштує якусь небезпечну провокацію на Запорізькій АЕС.

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"У цьому контексті росіяни вже неодноразово отримали попередження, перш за все з боку США, що навіть у разі одиничного використання інцидент не залишиться без уваги. І якщо хтось у Москві вважає, що американці, як завжди, попереджають, але нічого не робитимуть, то це не так. Звичайно, впевненості РФ додає ганебна реакція Штатів на знищення їхнього безпілотника, але насправді росіянам буде важко ризикнути, оскільки такі дії викличуть протидію не лише з боку США, а й Китаю. Тому що Китай теж не схвалить подібної акції. Тому росіяни, швидше за все, будуть намагатися спровокувати якийсь інцидент на ЗАЕС, тому що вони відчули слабину Заходу в покаранні їх за захоплення атомних об'єктів", - сказав він.

В цілому Гончар вважає, що "махання ядерним кийком" Медведєва і Шойгу особливого результату не дасть – і вони нібито самі прекрасно це розуміють.

"Тому вони відчувають, що в цьому напрямку можуть діяти більш розкуто. Що стосується застосування ядерної зброї, то для них тут більше ризиків, ніж переваг. Та й тактична ядерна зброя може дати лише тактичну перевагу, але не стратегічну. Тому ядерним кийком росіяни періодично махають, але на більше вони не будуть здатні, тому що самі не впевнені в тому, що це буде мати якийсь ефект", - підсумував він.

Ядерний шантаж з боку РФ

Раніше секретар РНБО Олексій Данілов запевнив, що якщо Путін зробить хоча б крок до застосування ядерної зброї, світ продемонструє миттєву реакцію. Росію в такому випадку в короткостроковій перспективі очікує крах. Путіна про це вже попередили.

Український дипломат Володимир Єльченко зазначив, що Сполучені Штати Америки мають інструменти і можливості, щоб фізично усунути російського диктатора Володимира Путіна. Це станеться, якщо очільник Кремля вирішить застосувати проти України тактичну ядерну зброю.

Як пояснив експерт з питань енергетики Михайло Гончар, Росії не вигідно застосовувати ядерну зброю у війні проти України.

"По-перше, якщо в Росії розраховують, що після ядерного удару по ЗСУ або якомусь з міст Україна капітулює, то цього не буде. По-друге, застосування тактичного боєзаряду дасть РФ певну тактичну перевагу, але далі повинні йти російські війська і займати цю радіоактивно заражену територію", - зазначив він.

Більше новин про ядерний шантаж РФ:

Дмитро Медведєв Михайло Гончар Сергій Шойгу
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