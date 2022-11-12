Експерт пояснив, чому між Путіним і російською армією шириться великий розкол

Путін, російська армія / колаж УНІАН і https://ua.depositphotos.com

Російський диктатор Володимир Путін спершу своїми наказами втягнув Генштаб РФ і війська у важку війну з Україною, а тепер хоче повісити на них всю відповідальність за численні поразки на фронтах. Про це заявив відомий російський опозиціонер і журналіст Ігор Яковенко, повідомляє "Еспресо".

"Відбулася важлива подія - це перелом у війні. Але після Херсона фашистський режим в Росії не впаде, ні. Досить великі ресурси для виживання РФ. Ми не знаємо, після якої чергової перемоги української армії російський режим почне валитися. Але тріщини вже зникли, і це очевидно. Тріщина між Путіним і російською армією поглиблюється. Це помітно, тому що генерали з самого початку були проти цієї війни", - зазначив він.

Пізніше Яковенко окремо зазначив, що серед генералітету російської армії вже назріло потужне невдоволення.

"Удар, який завдали Пригожин і Кадиров, коли принесли голову генерала Лапіна Путіну на блюді, був спрямований проти начальника Генштабу Герасимова, який вже явно в немилості і стане, можливо, наступною жертвою. Генерали не хочуть бути вівцями на закланні. Вони в певний момент, коли вже настане повне невдоволення Путіним, скажуть своє слово", – підсумував Яковенко.

Нагадаємо, російський опозиціонер Леонід Гозман говорив, що план Путіна щодо війни проти України провалився. На думку політика, війська РФ можуть остаточно посипатися, коли відчують безсилля і нездатність утримати фронт. Не обов'язково це буде пов'язано з перемогою ЗСУ на якійсь конкретній ділянці бойових дій.

До того секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що дипломатам західного світу, які закликають до територіальних поступок РФ з боку України, слід віддати свої землі директору країни-агресора Володимиру Путіну. Він зазначив, що буде цікаво поспостерігати за реакцією на подібні рішення їхнього суспільства.

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