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"Процес розпаду вже почався": Піонтковський розповів, які території втратить Росія

11 жовтня 2022, 19:32

Процес розпаду Росії почався, а далі вже буде за інерцією, вважає публіцист.

Піонтковський, Путін
Піонтковський розповів, які території втратить Росія / скріншот

Російський публіцист Андрій Піонтковський заявив, що розпад Росії вже почався, далі буде відбуватися все за інерцією.

В ефірі "1+1" в рамках Національного телемарафону "Єдині новини" він зазначив, що все почалося з Чечні.

"Кадиров в кожній своїй заяві, між іншим, підкреслює, що він не якийсь губернатор маленького регіону, а керівник "незалежної" держави Ічкерії і що він знаходиться в конфедерації з Росією і в особистій унії з Путіним. Путін програв війну Чечні. І він домовився платити велику фінансову данину Кадирову, а він за це формально декларує перебування у складі РФ і, крім цього, участь у військових авантюрах Путіна. Його (Путіна – ред.) ненавидять всі силовики. Як він піде від влади, Кадиров разом з армією повернеться в Чечню і буде захищатися від РФ. Процес розпаду почався, а далі вже буде за інерцією – інші кавказькі регіони", - зазначив він.

На думку Піонковського, найстрашніша небезпека для Російської Федерації під час розпаду – це Далекий Схід. Експерт зазначив, що Китай з радістю відбере ці землі.

"Найстрашніша небезпека для Росії - це Далекий Схід, де лідер Китаю спостерігає за ситуацією. Він же підштовхнув Путіна на цю війну, тому що при будь-якому результаті президент КНР вигравав. Якби Україна не встояла, Америка не надала жодної військової допомоги Україні, то це була б така ганьба США, що фактично вона зникла б як світова держава. І президент Китаю за 2 тижні взяв би Тайвань, ніхто б його не захищав. Якщо виграє Америка, в Росії почнеться розпад, під час якого китайці реалізують свою давню національну мрію - повернути свої землі до складу РФ", - підсумував він.

Раніше генерал-лейтенант запасу і колишній заступник начальника Генштабу ЗСУ Ігор Романенко розповів, що захід не хоче, щоб Росія розпалася на невеликі держави. А причиною цього є ризик безконтрольного поширення ядерної зброї в разі розпаду РФ.

Також ми писали, що глава Фонду "Стоп Інформ терор Росії" Герман Обухов припустив, що в найближчі роки Росія може розпастися на"князівства". Російські регіони почнуть протестувати і відмовляться "годувати Москву". Підштовхнути РФ до розпаду можуть важкі наслідки, викликані економічними санкціями, які були введені проти Росії через повномасштабне вторгнення в Україну.

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Автор: Сергій Кущ
війна в Україні Андрій Піонтковський
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