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"Нехай віддадуть свою землю Путіну": Данілов розніс адептів "угоди" з Росією на Заході

25 жовтня 2022, 14:52

Низка дипломатів на Заході обговорюють можливість гіпотетичної "угоди", згідно з якою Київ нібито міг би "поступитися" Москві землі в обмін на вступ до НАТО.

Данилов, Путін
Прихильники "компромісу" з Росією не мають відношення до незалежності України - Данілов / Колаж УНІАН

Дипломатам західного світу, які закликають до територіальних поступок РФ з боку України, слід віддати свої землі директору країни-агресорки Володимиру Путіну. Буде цікаво поспостерігати за реакцією на подібні рішення їхнього суспільства. Німеччина і Франція вже брали участь у перемовинах з Росією щодо війни проти Грузії та України, які завершилися втратою територій. Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов.

Під час розмови з журналістом Sky News він сказав про те, що деякі європейські діячі, які закликають до територіальних компромісів з Москвою, навряд чи б пропонували подібні ініціативи, якби проблема стосувалася їхніх держав.

"Нехай вони [ці західні дипломати] віддадуть свою землю Путіну! Я хочу подивитися, як відреагує їхнє суспільство, їхні виборці та їхні діти", – сказав Данілов.

У матеріалі сказано, що автор інтерв'ю під час бесіди нагадав про думки деяких високопоставлених дипломатів в Європі з приводу завершення війни Росії проти України. Вони обговорювали питання про те, чи може Київ піти на "угоду" з Москвою щодо територій, відмовившись від захоплених з 2014 року земель в обмін на вступ до НАТО.

Журналіст також акцентував увагу на тому, що коли він заговорив про такі "ідеї", погляд секретаря РНБО став лютим.

"Я не знаю, з ким ви розмовляєте в Європі і яке відношення ці люди мають до нашої незалежності", - різко зауважив чиновник.

За його словами, не можна домовлятися з терористами, оскільки в такому випадку їх амбіції будуть тільки зростати. Приклад - війни проти Грузії та України на Донбасі.

"Нагадаю. Свого часу французький діяч [експрезидент Ніколя Саркозі] намагався вести перемовини з Росією щодо Грузії - Грузія втратила частину своїх територій. Після того, як діячі Франції та Німеччини змусили нас підписати Мінські угоди [у 2014 році], ми втратили частину Донецької та Луганської областей, але не припинили за них воювати і не припинили їх захищати, тому що вони наші", - нагадав Данілов.

Крім того, він назвав Путіна сучасним Гітлером і припустив, що на сучасну РФ чекає доля нацистської Німеччини.

"З 1941 по 1945 рік Німеччина перебувала у стані війни майже з усім світом. У травні 1945-го вона залишилася в руїнах. Те ж саме станеться і з Росією. Вони приречені на це", - підкреслив Олексій Данилов.

Перемовини України і Росії

Глава Кремля Володимир Путін 30 вересня підписав папірці про анексію захоплених територій України. Йдеться про Донецьку, Луганську, Запорізьку та Херсонську області. Після цього Путін, мовляв, "запропонував" Києву "мирні перемовини". Про анексовані території директор РФ говорити не захотів і закликав Україну нібито "скласти зброю".

Президент Володимир Зеленський у відповідь підписав заявку на вступ України до НАТО в рамках прискореної процедури і зробив заяву, згідно з якою Україна не вестиме жодних перемовин з Путіним. Київ говоритиме вже з іншим керівництвом РФ.

4 жовтня президент Зеленський поставив крапку в політичних перемовинах з Кремлем. Гарант ввів у дію рішення РНБО, згідно з яким у Києві з Путіним говорити ніхто не буде. Указ набув чинності.

Дивіться відео 1+1 - ЗСУ звільнили понад 90 населених пунктів у Херсонській області

Інші новини:

РНБО Західна Європа Володимир Путін Олексій Данілов війна Росії та України
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