Майбутнє Путіна вже визначено, а Росії належить вибір між очищенням і розпадом - ГУР

У Путіна немає політичного майбутнього, його чекає провал-ГУР / ua.depositphotos.com

На главу Росії Володимира Путіна чекає фіаско, у нього немає політичного майбутнього. У країни-агресора є вибір: або піти від диктатури і очиститися, або розвалитися. У російських військово-політичних і бізнес-елітах далеко не всі задоволені діями режиму Путіна. Умовна партія миру посилюватиметься в міру успіхів ЗСУ і провалів Москви. Про це заявив представник Головного управління розвідки України Андрій Юсов.

В інтерв'ю УНІАН він розповів про те, що у Путіна вже немає політичного майбутнього. Питання залежить тільки від шляху відсторонення глави Кремля від влади.

"Це фіаско. Чи буде це політичне фіаско, чи буде воно у вигляді міжнародного трибуналу, палацового перевороту або суду Лінча на вулиці – це вже інша історія. А ось питання майбутнього Росії поки залишається відкритим", - вважає Юсов.

На думку представника розвідки, у Росії ще залишається вибір - або змінити курс, очиститися і повернути окуповані території, або розвалитися. Тоді поневолені народи створять свої суверенні республіки.

При цьому в російських політичних, військових і бізнес-елітах далеко не всіх влаштовує нинішній державний курс Москви.

"Можна констатувати, що серед військово-політичного керівництва, особливо серед бізнес-еліти сьогоднішньої путінської Росії, далеко не всі в захваті від тієї каші, яку заварив "колективний Путін" і дійсно схиблений диктатор", - зазначив Юсов.

Андрій Юсов підкреслив, що наростаючі проблеми Росії, в тому числі з новою мобілізацією, падінням рейтингу Путіна або успіхами ЗСУ з деокупації своїх територій, посилюють "партію миру" всередині російської держави.

Відсторонення Путіна від влади в Росії

Глава Міноборони Олексій Резніков раніше зробив заяву, згідно з якою відсторонення Путіна від влади має посприяти припиненню війни. Міністр прогнозує, що на Росію вже за 5 років чекає розпад держави, що супроводжується парадом суверенітетів.

Російський політолог Андрій Піонтковський вважає, що у Кремлі готуються до припинення правління Путіна. На його думку, Москва може оголосити про хворобу Путіна і тимчасове припинення виконання обов'язків. У такому випадку влада може опинитися у Радбезу РФ.

Піонтовський також припускає, що Путіна може усунути від влади Юрій Ковальчук - найближчий соратник. Можливо, план вже розроблено. Ймовірно, Ковальчук зрозумів - війну програно, і тепер намагатиметься утримати владу і власність.

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