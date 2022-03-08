Армія Путіна практично повністю вичерпала свій потенціал: заява РНБО

Війська Росії / Reuters

Армія Росії практично повністю вичерпала свій потенціал. Як повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО, це помітно не тільки в масовій мобілізації в країні, але і в нестачі військової техніки і боєприпасів.

"Фото і відео з пересуваннях російських військ на територію України яскраво демонструє, що замість розпіареної сучасної бронетехніки, солдатів перевозять звичайними автомобілями, мабуть, вилученими у підприємств і фермерських господарств", - йдеться в повідомленні.

В РНБО зазначають, що це і мікроавтобуси, і вантажівки і навіть сміттєвози.

"Могутня російська армія виявилася такою лише на парадах, а в реальних бойових умовах її не вистачило навіть на два тижні", - звертають увагу у відомстві.

Зниження інтенсивності обстрілів

Так, останні кілька днів фіксується відносне зниження інтенсивності обстрілів українських позицій оперативно-тактичними ракетами 9М723.

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"Схоже, ракети для обстрілів України зараз збирають з усієї Росії. РФ використовує проти України свої останні військові резерви", - резюмували в РНБО.

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Ракетні обстріли Харкова

28 лютого Харків піддався масованому удару Градами.

О 8 годині ранку 1 березня російські загарбники накрили Харків масованими ракетними ударами. Одна з ракет прилетіла на площу Свободи в центрі міста і потрапила в будівлю Харківської облдержадміністрації. В результаті атак загинули семеро людей, ще 24 - постраждали.

Також російські військові всю ніч обстрілювали житлові квартали і негромадянські об'єкти в області. Ворожі літаки СУ-25 бомбили позиції Чугуєва (Башкирівка та аеродром), 5-ту ТЕЦ в облцентрі, танківське училище на Полтавському шляху та гуртожиток на вулиці Клочківській. В результаті обстрілів є загиблі і поранені.

Вранці 2 березня в Харкові пролунав новий потужний вибух. Військові РФ завдали ракетного удару по обласному управлінню поліції. Будівля була майже повністю знищена.

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