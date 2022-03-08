Атомна війна може початися навіть без запуску ядерних ракет - Глущенко

Запорізька АЕС / УНІАН

Через дії Російської Федерації атомна війна може початися навіть без запуску ядерних ракет. Про це у зверненні до міжнародних партнерів заявив міністр енергетики України Герман Галущенко.

"Навіть у страшному сні я не міг уявити захоплення Чорнобиля, Запорізької атомної станції, обстріл Харківського фізико-технічного інституту, де знаходиться дослідна ядерна установка. Але це сталося", - сказав Галущенко.

За його словами, кожен день з 24 лютого світ балансує на межі катастрофи, яка буде набагато гірше Чорнобиля і Фукусіми разом узятих.

"Атомна війна може початися навіть без запуску ядерних ракет. Якщо це станеться, вся Європа буде змушена ховатися в укриттях, намагаючись врятуватися від радіації. І ви будете знати, хто це зробив-незважаючи на фейки і пропаганду. Але вже буде пізно", - додав чиновник.

Міністр закликав міжнародні інститути та організації використовувати всі свої можливості і зусилля і встановити безпольотну зону над Україною – до того, як відбудеться катастрофа.

Нагадаємо, раніше у Запорізькій ОДА заявили, що російські війська покинули Енергодар. Однак пізніше мер міста Дмитро Орлов заявив, що ця інформація не відповідає дійсності.

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