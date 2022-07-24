"Українці ніколи не віддадуть незалежність": Зеленський відповів на тираду пропаганди від Лаврова

Атакувати Україну можуть тільки ті, хто не знає правди історії, і абсолютно не відчуває її сенсу - Зеленський / Колаж Офіс президента, Reuters

Рішення напасти на Україну могли ухвалити тільки ті особи, які не знають правди і не відчувають сенсу історії. Після всього того, що було пройдено за століття, український народ ніколи не віддасть свою незалежність. Головне завдання для українців - збереження єдності та робота над тим, щоб перемогти Росію. Про це заявив президент Володимир Зеленський.

Під час свого вечірнього відеозвернення у неділю, 24 липня, він фактично відповів главі МЗС країни-агресора РФ Лаврову, який сказав, що Росія, мовляв, "допомагає Україні" позбутися нібито "антинародного та антиісторичного режиму".

"Тільки ті, хто абсолютно не знає правди історії і абсолютно не відчуває її сенсу, могли ухвалити рішення атакувати Україну. Після всього, що пройшов наш народ, після всього, чого ми навчилися за століття, українці ніколи не віддадуть незалежність", - сказав президент.

Також він підкреслив, що наразі перед українцями стоїть завдання бути єдиними і працювати на перемогу над Росією.

Лавров вибухнув загрозою "допомогти українцям" позбутися "антинародного режиму"

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров у неділю, 24 липня, на зустрічі з представниками Ліги арабських держав зробив заяву про те, що агресор Росія, мовляв, збирається "допомогти українцям позбутися антинародного правлячого режиму".

"Нам шкода українську історію, яка руйнується у нас на очах, і нам шкода тих, хто піддався державній пропаганді київського режиму і тих, хто його підтримує, націленої на те, щоб Україна стала вічним ворогом Росії", - сказав він у пропагандистському стилі.

Також Лавров додав, що російський і український народи, мовляв, повинні продовжувати жити разом.

"Ми обов'язково допоможемо українському народу позбутися режиму, абсолютно антинародного і антиісторичного", - підкреслив глава МЗС РФ.

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