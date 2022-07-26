Терор українських міст Росії просто так не зійде - Зеленський

Обстріли росіянам просто так не зійдуть з рук - Зеленський / Колаж Офіс президента, УНІАН

Ворожі війська своїми постійними обстрілами тероризують багато українських міст і сіл, але вони мають знати, що це їм просто так не зійде з рук, повідомив глава держави Володимир Зеленський під час свого вечірнього звернення у вівторок, 26 липня.

"Постійний російський терор Харкова і області, Миколаєва, міст і сіл Запорізької області, Дніпропетровщини, Донбасу, прикордонних районів Сумщини, Чернігівщини - все це окупантам просто так не зійде", - сказав Зеленський.

Президент країни пригадав про ранковий потужний обстріл росіянами селища Затока в Одеській області.

"Знову ракетами. По звичайних будинках. Ракети, призначені для знищення військових кораблів та інших значущих цілей. Саме такою важкою зброєю російська армія руйнує звичайний приватний сектор поблизу моря. Люди там жили, відпочивали. І ми за це будемо обов'язково бити у відповідь, щоб там не брехало про такі обстріли російське міністерство оборони", - сказав глава держави.

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Війна Росії проти України

Президент Володимир Зеленський 25 липня в ході свого вечірнього відеозвернення фактично відповів очільникові МЗС РФ Лаврову на його заяву про нібито намір Росії, мовляв, "позбавити українців від антинародного і антиісторичного режиму". Президент підкреслив, що нападати на Україну можуть тільки ті, хто не знає історії країни. Українці ніколи не віддадуть свою незалежність.

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