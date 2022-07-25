Хотіли прорватися під Ізюмом: бійці ЗСУ на Харківщині розбили танки військ Росії

Українські військові спалили танки російських військ під Ізюмом / Telegram-канал Романа Доніка

Бійці Збройних сил України під Ізюмом Харківської області розтрощили ворожу техніку. За ніч та ранок українські військові знищили 5-7 танків окупантів. Втрати противника уточнюються.

У своєму Telegram-каналі волонтер Роман Донік розповів, що роботу грамотно виконали бійці 93-ї Окремої механізованої бригади ЗСУ Холодний Яр. Вони спалили техніку російських військ, яка планувала здійснити "прорив".

"За попередніми даними тільки за ніч і ранок уражено 5-7 танків, якими планували черговий "прорив". Уточнюються втрати противника", - розповів він і опублікував відео.

Також він показав кадри згорілої бронетехніки окупантів. На фотознімках можна побачити, як одному з російських Т-72 знесло вежу.

Кадри згорілих танків РФ під Ізюмом Харківської області / Telegram-канал Романа Доніка

Кадри згорілих танків РФ під Ізюмом Харківської області / Telegram-канал Романа Доніка

Кадри згорілих танків РФ під Ізюмом Харківської області / Telegram-канал Романа Доніка

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